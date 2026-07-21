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    Besonders beachtet!

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    Teradyne Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 21.07.2026

    Am 21.07.2026 ist die Teradyne Aktie, bisher, um +11,54 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Teradyne Aktie.

    Besonders beachtet! - Teradyne Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 21.07.2026
    Foto: Owen Miller - Unsplash

    Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

    Teradyne aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.07.2026

    Die Teradyne Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +11,54 % auf 325,83. Damit gewinnt die Aktie +33,70  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Teradyne Aktie. Nach einem Plus von +4,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 325,83. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der heutige Anstieg bei Teradyne konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,98 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +79,89 % gewonnen.

    Während Teradyne heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,61 %.

    Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,37 %
    1 Monat -21,25 %
    3 Monate -5,98 %
    1 Jahr +272,45 %
    Stand: 21.07.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Teradyne Aktie

    Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,22 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 21.07. - US Tech 100 stark +1,22 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,88 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +3,56 %.

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    Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Teradyne

    +12,16 %
    +8,98 %
    -21,39 %
    -7,09 %
    +268,31 %
    +196,57 %
    +188,47 %
    +1.462,32 %
    +1.657,31 %
    ISIN:US8807701029WKN:859892
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