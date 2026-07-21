Teradyne Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 21.07.2026

Die Teradyne Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +11,54 % auf 325,83€. Damit gewinnt die Aktie +33,70 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Teradyne Aktie. Nach einem Plus von +4,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 325,83€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Teradyne ist ein führender Anbieter automatisierter Testsysteme für Halbleiter, Speicher, Wireless und Industrieelektronik sowie kollaborativer Roboter (Universal Robots). Hauptkunden sind Chip- und Elektronikhersteller. Wichtige Wettbewerber: Advantest, Cohu, National Instruments. Stärken: hohe Testabdeckung, technologische Führerschaft, starke Position im High-End-Halbleitertest und wachsende Robotiksparte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Teradyne konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,98 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,37 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +79,89 % gewonnen.

Während Teradyne heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,61 %.

Teradyne Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,37 % 1 Monat -21,25 % 3 Monate -5,98 % 1 Jahr +272,45 %

Informationen zur Teradyne Aktie

Stand: 21.07.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 157 Mio. Teradyne Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,22 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

KLA Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,88 %. Keysight Technologies notiert im Plus, mit +3,56 %.

Teradyne Aktie jetzt kaufen?

Ob die Teradyne Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Teradyne Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.