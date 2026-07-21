Draegerwerk: Dräger nets more customs refunds, raises forecast
Dräger’s latest customs refunds significantly brighten its 2026 earnings outlook, lifting EBIT margin expectations while leaving the company’s sales forecast unchanged.
Foto: Drägerwerk AG
- Dräger received additional customs refunds totaling around EUR 14.2 million after the H1 balance sheet date, to be recognized in Q3.
- In Q2, Dräger had already received customs refunds (including interest) of EUR 7.8 million.
- The one-off refunds improve the full-year EBIT margin outlook to 6.0–8.0% (from 5.5–7.5%).
- Dräger considers further customs refunds of about EUR 7–9 million possible, but timing and amount are unclear.
- Net sales forecast remains unchanged: expected net sales growth of 2.0–6.0% (net of currency effects).
- The 2026 half-yearly financial report will be published on July 30, 2026.
The price of Draegerwerk at the time of the news was 95,40EUR and was up +4,61 % compared with the previous day.
10 minutes after the article was published, the price was 96,10EUR this corresponds to a plus of +0,73 % since publication.
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