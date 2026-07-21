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    Erdöl

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    Straße von Hormus: Wie viel Rohöl fließt noch durch die Meerenge?

    Die USA haben am Montagabend ihre Luftangriffe gegen den Iran abgeschlossen. Wie viel Rohöl geht jetzt noch durch die Straße von Hormus?

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Luftangriffe beendet, 11 Schiffe durchgefahren
    • Centcom: seit Mai 900 Schiffe und 450 Mio Barrel
    • Iran kontrolliert Hormus, Tanker zuletzt angegriffen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    Erdöl - Straße von Hormus: Wie viel Rohöl fließt noch durch die Meerenge?
    Foto: Razieh Poudat - ISNA via AP

    "Der Optimist könnte die jüngsten amerikanischen Angriffe als letzten Versuch sehen, die Verhandlungsposition zu stärken, bevor ein Kompromiss erzielt und die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird", heißt es in einer Mitteilung von SEB Research.

    "Allerdings besteht das Risiko eines längerfristigen Patt, mit anhaltend unsicheren Energieflüssen, höheren Ölpreisen und wiederkehrenden Angriffen."

    Vermittler zwischen Washington und Teheran haben laut Medienberichten einen Vorschlag für einen 10-tägigen Waffenstillstand unterbreitet, damit die im letzten Monat getroffene Vereinbarung wieder in Kraft gesetzt wird.

    Das wäre für die Straße von Hormus von zentraler Bedeutung. Der Rohölpreis der Sorte Brent überschritt im Handel am Dienstag die Marke von 90 US-Dollar. Ein Ausbrechen Richtung 95 US-Dollar ist bei weiteren Auseinandersetzungen durchaus möglich. Rund um 92 bis 95 US-Dollar liegt der nächste relevante Widerstandsbereich.

    "Die US-Streitkräfte haben iranische Militärkommandozentren, maritime Kapazitäten, Raketen- und Drohnenstartplätze sowie Luftverteidigungssysteme angegriffen, um die Fähigkeit des Irans zu schwächen, weiterhin Handelsschiffe anzugreifen, die die Straße von Hormus passieren", erklärte das Centcom (US-Zentralkommando) in einer Stellungnahme.

    Es wurde hinzugefügt, dass die Durchfahrt von Handelsschiffen durch die strategisch wichtige Wasserstraße weiterhin verlaufe. Die Streitkräfte des Centcom hätten seit Anfang Mai die Durchfahrt von rund 900 Handelsschiffen und 450 Millionen Barrel Rohöl durch die Meerenge ermöglicht, hieß es in der Erklärung.

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    Die Iraner haben nach wie vor die Kontrolle über die Straße von Hormus, sagt wiederum Matt Smith von Kpler gegenüber CNBC. Der Iran griff am frühen Dienstagmorgen einen Tanker in der Straße von Hormus an und zwang dessen Besatzung, das Schiff zu verlassen. 

    Laut dem Strait of Hormuz Tracker, einem kostenlosen Echtzeit-Dashboard, das die laufende Krise mithilfe KI-gestützter Analysen der aktuellen Bedingungen in der Straße, der Versicherungsmärkte und der diplomatischen Entwicklungen unter Verwendung von Echtzeit-Webdaten und AIS-Daten für Schiffspositionen verfolgt, haben in den letzten 24 Stunden 11 Schiffe die Straße durchquert.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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