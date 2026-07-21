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    Drägerwerk erhöht Ergebnis-Prognose erneut - weitere Zollrückerstattungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Drägerwerk erhöht Prognose nach Zollrückerstattungen
    • Ebit-Marge voraussichtlich 6,0 bis 8,0 Prozent
    • Umsatz währungsbereinigt erwartet plus 2 bis 6 Prozent
    Drägerwerk erhöht Ergebnis-Prognose erneut - weitere Zollrückerstattungen
    Foto: Drägerwerk AG

    LÜBECK (dpa-AFX) - Das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk hat nach weiteren Zollrückerstattungen die Ergebnis-Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern bezogen auf den Umsatz) dürfte aufgrund von Zollrückzahlungen bei 6,0 bis 8,0 Prozent liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am frühen Dienstagabend mit. Zuvor standen 5,5 bis 7,5 Prozent im Plan. Beim Umsatz erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Plus von 2 bis 6 Prozent. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von rund vier Prozent auf die Nachricht.

    Drägerwerk habe im Juli weitere Zollrückerstattungen einschließlich Zinsen von rund 14,2 Millionen Euro erhalten, hieß es weiter. Der Posten werde im dritten Quartal verbucht und verbessere die Ergebniserwartung. Weitere Erstattungen von rund 7 bis 9 Millionen Euro seien möglich. Es sei aber nicht absehbar, ob, wann und in welcher tatsächlichen Höhe diese erfolgten. Der Halbjahresfinanzbericht soll am 30. Juli veröffentlicht werden./jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie

    Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,37 % und einem Kurs von 96,10 auf Tradegate (21. Juli 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +10,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 827,32 Mio..

    Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -23,72 %/-5,96 % bedeutet.





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