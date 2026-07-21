Drägerwerk erhöht Ergebnis-Prognose erneut - weitere Zollrückerstattungen
- Drägerwerk erhöht Prognose nach Zollrückerstattungen
- Ebit-Marge voraussichtlich 6,0 bis 8,0 Prozent
- Umsatz währungsbereinigt erwartet plus 2 bis 6 Prozent
LÜBECK (dpa-AFX) - Das Medizintechnik-Unternehmen Drägerwerk hat nach weiteren Zollrückerstattungen die Ergebnis-Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht. Die Ebit-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern bezogen auf den Umsatz) dürfte aufgrund von Zollrückzahlungen bei 6,0 bis 8,0 Prozent liegen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am frühen Dienstagabend mit. Zuvor standen 5,5 bis 7,5 Prozent im Plan. Beim Umsatz erwartet der Konzern weiterhin ein währungsbereinigtes Plus von 2 bis 6 Prozent. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung von rund vier Prozent auf die Nachricht.
Drägerwerk habe im Juli weitere Zollrückerstattungen einschließlich Zinsen von rund 14,2 Millionen Euro erhalten, hieß es weiter. Der Posten werde im dritten Quartal verbucht und verbessere die Ergebniserwartung. Weitere Erstattungen von rund 7 bis 9 Millionen Euro seien möglich. Es sei aber nicht absehbar, ob, wann und in welcher tatsächlichen Höhe diese erfolgten. Der Halbjahresfinanzbericht soll am 30. Juli veröffentlicht werden./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Draegerwerk Aktie
Die Draegerwerk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,37 % und einem Kurs von 96,10 auf Tradegate (21. Juli 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Draegerwerk Aktie um +10,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Draegerwerk bezifferte sich zuletzt auf 827,32 Mio..
Draegerwerk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -23,72 %/-5,96 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Draegerwerk - 555063 - DE0005550636
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Draegerwerk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bei Drägerwerk läuft es sowohl umsatzseitig als auch im Ergebnis (Stichwort geplante Margenverbesserung von 4% auf 8% zwischen 2024 und 2028) weiter sehr rund bzw. über Plan. Das für 2028 angepeilte Margenziel könnte - mit ein paar Sondereffekten - nun schon zwei Jahre früher als erwartet erzielt werden. Selbst wenn das Ergebnis von Hj2/25 im kommenden Halbjahr "nur" gehalten wird, liefe es für 2026 auf ein Ebit von ca. 277 Mio EUR hinaus. Ich rechne eher mit 280-290 Mio EUR.
Ich halte mal die Zahlenreihe für die letzten Jahre fest:
Umsatz in Mio EUR
Q1/24 736
Q1/25 730
Q1/26 766
Ebit in Mio EUR
Q1/24 15
Q1/25 0,4
Q1/26 18
Börsengeflüster
Aktuell zu Ihren Aktien: Drägerwerk VZ (14.07.2026) - Drägerwerk VZ | Kurznachrichten
Zugegeben: Im vergangenen Jahr hatte die Vorzugsaktie von Drägerwerk mit einem Kursplus von etwas mehr als 50 Prozent ausnehmend gut performt – und auch der Start ins Jahr 2026 brachte nochmals einen Schub nach oben. Mitte Mai 2026 touchierte die Notiz des in den Bereichen Medizin- und Sicherheitstechnik tätigen Unternehmens sogar beinahe die Marke von 100 Euro. Seitdem ist die Dynamik allerdings raus aus dem SDAX-Titel. Dabei liefert Drägerwerk beständig überzeugende Zahlen und ist am Kapitalmarkt noch immer moderat bewertet.
Den guten fundamentalen Eindruck bestätigen jetzt auch die Vorabzahlen für das erste Halbjahr – inklusive eines leicht optimistischer als bislang formulierten Ausblicks für das Gesamtjahr 2026. So steigerten die Lübecker die Konzernerlöse in den ersten sechs Monaten (währungsbereinigt) um 7,7 Prozent auf rund 1.603 Mio. Euro. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kam dabei sehr deutlich von 20,4 auf etwa 64,0 Mio. Euro voran. Neben der erfreulichen operativen Entwicklung wirkten sich hier auch zurückerstattete Zollzahlungen von 7,8 Mio. Euro vorteilhaft aus.
Bemerkenswert sind zudem die kräftig steigenden Auftragseingänge in der Sicherheitstechnik im zweiten Quartal 2026. Dieses Tempo kann die Medizintechnik derzeit nicht mitgehen. Selbst bereinigt um einen Großauftrag aus dem Vorjahr zeigt die Richtung hier eher seitwärts. Für das Gesamtjahr bleibt der Vorstand beim Umsatz bei seinen bisherigen Aussagen, wonach ein währungsbereinigtes Plus von 2,0 bis 6,0 Prozent realistisch ist. Bei der EBIT-Marge konkretisiert die Gesellschaft ihre Erwartung auf eine Bandbreite von jetzt 5,5 bis 7,5 Prozent – nach zuvor 5,0 bis 7,5 Prozent.
Das ist jetzt nicht die ganz große Bewegung, zeigt aber zumindest, dass es bei dem Unternehmen unverändert besser läuft als gedacht. Das sollte sich dann folgerichtig auch in wieder steigenden Aktienkursen zeigen. Zudem sollte die steigende 200-Tage-Linie aus charttechnischer Sicht für zusätzliche Unterstützung sorgen.
Eine sehr schöne Entwicklung in der Sicherheitstechnik und bei den ausgewiesenen Erträgen. Der Auftragseingang in der Medizintechnik war dagegen eher enttäuschend. Hier wären weitere Informationen hilfreich (ich vermute bei der Sicherheitstechnik kommen jetzt die Aufträge für die Verteidigung, bei Medical hat auch GE wohl große Probleme in diesem Segment im 1. Quartal gehabt). SD sagt ja immer, man soll ein Quartal nicht hochrechnen....
EBIT in 1. HJ war um 46 Mio. Euro höher ggü 2025. Hinzu dürften weitere Zollrückzahlungen in Höhe von ca. 18 Mio. in Q3 und Q4 kommen (Annahme: alle Zollzahlungen aus 2025 werden in 2026 erstattet). Dieses ergibt eine EBIT-Verbesserung um 64 Mio. Euro (bei 30% Steuern entsprechend 45 Mio. Euro). Hinzu kommt ein Wegfall des Effekts der Änderung der latenten Steuern in 2025 (eine weitere Steuerreform ist unwahrscheinlich) in Höhe von 28 Mio. Euro.