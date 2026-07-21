Drägerwerk erhöht Ergebnis-Prognose erneut - weitere Zollrückerstattungen

Börsengeflüster

https://publisher.boersengefluester.de/de/aktuell-zu-ihren-aktien-dragerwerk-vz-1

Aktuell zu Ihren Aktien: Drägerwerk VZ (14.07.2026) - Drägerwerk VZ | Kurznachrichten

Zugegeben: Im vergangenen Jahr hatte die Vorzugsaktie von Drägerwerk mit einem Kursplus von etwas mehr als 50 Prozent ausnehmend gut performt – und auch der Start ins Jahr 2026 brachte nochmals einen Schub nach oben. Mitte Mai 2026 touchierte die Notiz des in den Bereichen Medizin- und Sicherheitstechnik tätigen Unternehmens sogar beinahe die Marke von 100 Euro. Seitdem ist die Dynamik allerdings raus aus dem SDAX-Titel. Dabei liefert Drägerwerk beständig überzeugende Zahlen und ist am Kapitalmarkt noch immer moderat bewertet.

Den guten fundamentalen Eindruck bestätigen jetzt auch die Vorabzahlen für das erste Halbjahr – inklusive eines leicht optimistischer als bislang formulierten Ausblicks für das Gesamtjahr 2026. So steigerten die Lübecker die Konzernerlöse in den ersten sechs Monaten (währungsbereinigt) um 7,7 Prozent auf rund 1.603 Mio. Euro. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) kam dabei sehr deutlich von 20,4 auf etwa 64,0 Mio. Euro voran. Neben der erfreulichen operativen Entwicklung wirkten sich hier auch zurückerstattete Zollzahlungen von 7,8 Mio. Euro vorteilhaft aus.

Bemerkenswert sind zudem die kräftig steigenden Auftragseingänge in der Sicherheitstechnik im zweiten Quartal 2026. Dieses Tempo kann die Medizintechnik derzeit nicht mitgehen. Selbst bereinigt um einen Großauftrag aus dem Vorjahr zeigt die Richtung hier eher seitwärts. Für das Gesamtjahr bleibt der Vorstand beim Umsatz bei seinen bisherigen Aussagen, wonach ein währungsbereinigtes Plus von 2,0 bis 6,0 Prozent realistisch ist. Bei der EBIT-Marge konkretisiert die Gesellschaft ihre Erwartung auf eine Bandbreite von jetzt 5,5 bis 7,5 Prozent – nach zuvor 5,0 bis 7,5 Prozent.

Das ist jetzt nicht die ganz große Bewegung, zeigt aber zumindest, dass es bei dem Unternehmen unverändert besser läuft als gedacht. Das sollte sich dann folgerichtig auch in wieder steigenden Aktienkursen zeigen. Zudem sollte die steigende 200-Tage-Linie aus charttechnischer Sicht für zusätzliche Unterstützung sorgen.