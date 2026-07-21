Leichte Kursverluste - Gestiegene Ölpreise belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Nachmittag um 0,07 Prozent auf 124,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,16 Prozent.

Die am Nachmittag erneut gestiegenen Rohölpreise haben die Anleihekurse etwas belastet. Angesichts des wieder aufgeflammten Iran-Kriegs sieht die Internationale Energieagentur (IEA) die weltweite Ölversorgung zunehmend unter Druck. "Die Eskalation der Feindseligkeiten, von der die Straße von Hormus und die Energieinfrastruktur in der Region betroffen sind, verstärkt die Sorgen um die Versorgungssicherheit und die Unsicherheit hinsichtlich der Marktaussichten", sagte IEA-Direktor Fatih Birol.