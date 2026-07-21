Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.07.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.077,22USD pro Feinunze und notiert damit +1,72 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 59,12USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,68 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 91,39USD und verzeichnet ein Plus von +2,74 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 84,45USD und verzeichnet ein Plus von +2,46 %.