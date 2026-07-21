Draegerwerk: Dräger erhält weitere Zollrückerstattungen, Prognose steigt
Unerwartete Zollrückerstattungen verändern Drägers Ausblick: Einmaleffekte stärken Ergebnis und führen zu einer angehobenen EBIT-Margenprognose für 2026.
Foto: Drägerwerk AG
- Dräger erhielt im Juli (nach dem Bilanzstichtag) weitere Zollrückerstattungen inklusive Zinsen von rund 14,2 Mio. Euro, die im 3. Quartal ergebniswirksam verbucht werden
- Dank dieses Einmaleffekts hebt Dräger die EBIT‑Margenprognose für 2026 auf 6,0–8,0 Prozent (zuvor 5,5–7,5 Prozent)
- Im 2. Quartal hatte Dräger bereits Zollrückerstattungen von 7,8 Mio. Euro erhalten
- Weitere Rückerstattungen von rund 7–9 Mio. Euro werden für möglich gehalten, Zeitpunkt und Höhe sind jedoch ungewiss
- Die Umsatzprognose bleibt unverändert: währungsbereinigt erwartet Dräger ein Umsatzwachstum von 2,0–6,0 Prozent
- Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 30. Juli 2026 veröffentlicht
Der Kurs von Draegerwerk lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 95,85EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,10 % im
Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.359,39PKT (+0,60 %).
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