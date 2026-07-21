DAX verpasst 25 000 knapp – Börse zwischen Nahost-Konflikt und Berichtssaison

Die Börse ist hin- und hergerissen zwischen dem Nahost-Konflikt und der US-Berichtssaison. Beide Aspekte sind nicht berechenbar und besitzen ein hohes Überraschungs- und gleichermaßen Enttäuschungspotenzial. Die KI-Euphorie hat zu sehr hohen Bewertungen bei vielen US-Unternehmen geführt. In dieser Woche werden Alphabet, Intel , IBM und ServiceNow aufzeigen müssen, ob diese gerechtfertigt sind oder es eine kalte Dusche für die Investoren geben wird.

Auch wenn die Rohölpreise zulegen, blicken sie optimistisch nach vorn. Für etwas Unterstützung sorgten zudem die Quartalszahlen von 3M. Dagegen konnten die Quartalszahlen von General Motors nicht überzeugen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Nahost-Konflikt strahlt direkt über die Ölpreise auf die europäischen Finanzmärkte ab, da die hohen Abhängigkeiten von importierter Energie eine offene Flanke bieten. Zusätzlich wirken daraus resultierende Preissteigerungen negativ auf das Konsumverhalten und belasten zukünftige Umsätze und Gewinne. Noch setzen die Anleger auf eine Entspannung im Iran-Krieg und auf eine Fortsetzung der jüngst erkennbaren Konjunkturerholung in Deutschland und Europa. Das zarte Konjunkturpflänzchen ist noch nicht wieder eingegangen.

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