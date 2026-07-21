BRANICKS Group Zeitplan 2025 Jahres-/Konzernabschluss wegen Restrukturierung
Aufgrund komplexer Restrukturierungs- und Refinanzierungsverhandlungen mit Gläubigern verzögert sich die Fertigstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025.
Foto: DIC Asset AG
- Der ursprünglich geplante Veröffentlichungstermin des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 am 27. Juli 2026 wird nicht eingehalten.
- Die Abschlussprüfung kann aufgrund fortlaufender Restrukturierungs- und Refinanzierungsverhandlungen mit Gläubigern nicht bis zum 27. Juli 2026 abgeschlossen werden.
- Verhandlungen betreffen Refinanzierung und Restrukturierung von Finanzverbindlichkeiten, insbesondere Schuldscheindarlehen und Anleihen, mit Ziel einer Laufzeitverlängerung bis zum zweiten Halbjahr 2030.
- Die Prüfung kann erst nach Vorlage der Verhandlungsergebnisse finalisiert werden; die Lösung soll eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung der Gesellschaft schaffen.
- Der Vorstand wird den Kapitalmarkt gemäß gesetzlicher Anforderungen über den Fortgang der Restrukturierungsverhandlungen informieren.
- Die Mitteilung ist eine Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und wurde über EQS News veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei BRANICKS Group ist am 27.07.2026.
Der Kurs von BRANICKS Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0725EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,42 % im
Plus.
-1,42 %
-3,70 %
+29,68 %
-25,98 %
-45,44 %
-77,85 %
-93,01 %
-86,26 %
-95,56 %
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