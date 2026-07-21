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    Der Börsen-Tag

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    DAX führt Rally an: Deutsche Indizes ziehen US-Börsen deutlich davon

    Freundliche Stimmung an den Börsen: DAX & Co. legen spürbar zu, Tech-Werte glänzen, während nur wenige Titel aus der Reihe tanzen.

    Der Börsen-Tag - DAX führt Rally an: Deutsche Indizes ziehen US-Börsen deutlich davon
    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes haben sich heute durchweg freundlich entwickelt, wobei die deutschen Standardwerte an der Spitze liegen. Der DAX verzeichnet mit einem Plus von 1,32 Prozent auf 25.037,59 Punkte den stärksten Zuwachs unter den betrachteten Indizes. Auch der MDAX zeigt sich robust und steigt um 1,02 Prozent auf 31.830,62 Punkte. Die kleineren Werte im SDAX legen etwas moderater zu: Der Index gewinnt 0,70 Prozent auf 18.357,98 Punkte. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte bündelt, steigt um 0,71 Prozent auf 3.780,82 Punkte. Auch an der Wall Street dominieren positive Vorzeichen, wenn auch mit etwas geringerer Dynamik als beim DAX. Der Dow Jones klettert um 0,73 Prozent auf 52.237,10 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legt um 0,74 Prozent auf 7.501,66 Punkte zu. Insgesamt zeigen damit sowohl die deutschen als auch die US-Märkte ein einheitlich positives Bild, wobei der DAX heute die stärkste relative Performance aufweist.

    DAX

    An der DAX-Spitze stehen Infineon Technologies (+6,05%), Siemens Energy (+4,67%) und Siemens (+2,93%). Die größten Verlierer sind Münchener Rück (-2,83%), Hannover Rück (-2,76%) und Scout24 (-2,69%). Damit liegt Infineon 8,88 Prozentpunkte über dem schwächsten Wert Münchener Rück.

    MDAX

    Im MDAX führen SUESS MicroTec (+9,17%), AIXTRON (+7,32%) und Elmos Semiconductor (+5,53%). Auf der Verliererseite stehen Nemetschek (-2,33%), AUTO1 Group (-3,42%) und Sartorius Vz. (-8,00%). SUESS MicroTec schlägt Sartorius Vz. damit um 17,17 Prozentpunkte.

    SDAX

    Im SDAX stechen LPKF Laser & Electronics (+12,12%), Draegerwerk (+6,29%) und VINCORION (+5,41%) hervor. Die Flops sind Suedzucker (-2,40%), Carl Zeiss Meditec (-2,57%) und Ottobock (-3,97%). LPKF liegt 16,09 Prozentpunkte über dem schwächsten SDAX-Wert Ottobock.

    TecDAX

    Im TecDAX dominieren SUESS MicroTec (+9,17%), AIXTRON (+7,32%) und Draegerwerk (+6,29%). Die Schlusslichter sind Carl Zeiss Meditec (-2,57%), Ottobock (-3,97%) und Sartorius Vz. (-8,00%). SUESS MicroTec führt hier gegenüber Sartorius Vz. ebenfalls mit einem Abstand von 17,17 Prozentpunkten.

    Dow Jones

    Im Dow Jones liegen 3M (+9,57%), UnitedHealth Group (+2,66%) und Caterpillar (+2,66%) vorne. IBM (-1,22%), Walmart (-1,47%) und Salesforce (-2,26%) gehören zu den Verlierern. 3M übertrifft Salesforce um 11,83 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Die stärksten Gewinner im S&P 500 sind Teradyne (+12,28%), Western Digital (+12,16%) und SanDisk Corporation (+11,77%). Deutliche Verluste verzeichnen Equifax (-6,54%), MSCI Registered (A) (-10,04%) und Danaher (-13,58%). Teradyne liegt damit 25,86 Prozentpunkte über dem größten Verlierer Danaher.

    Quervergleiche

    SUESS MicroTec und AIXTRON tauchen sowohl im MDAX als auch im TecDAX als Spitzenreiter auf; Draegerwerk erscheint in SDAX und TecDAX unter den Topwerten. Sartorius Vz., Carl Zeiss Meditec und Ottobock finden sich mehrfach in den Flop-Listen. Insgesamt sind die stärksten Zugewinne (S&P: Teradyne +12,28%; SDAX: LPKF +12,12%) deutlich größer als viele der DAX-Zuwächse, während der stärkste Rückgang im S&P 500 mit Danaher (-13,58%) am ausgeprägtesten ausfällt.



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