Coinbase Aktie mit starker Tagesperformance - 21.07.2026

Die Coinbase Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +12,52 % auf 158,20€ zulegen. Das sind +17,60 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Coinbase Aktie. Nach einem Plus von +2,25 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 158,20€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Coinbase Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -20,79 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coinbase Aktie damit um +14,05 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,27 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

Coinbase Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,05 % 1 Monat +10,89 % 3 Monate -20,79 % 1 Jahr -60,65 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Stand: 21.07.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 222 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,14 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.