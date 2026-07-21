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    Airbus nimmt sich bis 2029 deutlich mehr Gewinn vor - Aktie legt zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus peilt bereinigtes Ebit 12–13 Mrd bis 2029
    • Aktuelles Ebit im laufenden Jahr bei rund 7,5 Mrd
    • Verwaltungsrat plant 5 Mrd Rückkäufe in drei Jahren
    Airbus nimmt sich bis 2029 deutlich mehr Gewinn vor - Aktie legt zu
    Foto: João Macedo - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig nach oben treiben. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) soll bis 2029 auf 12 bis 13 Milliarden Euro wachsen, teilte der Dax-Konzern am Dienstagabend vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Das wäre eine deutliche Steigerung im Vergleich zu den rund 7,5 Milliarden Euro, die Vorstandschef Guillaume Faury für das laufende Jahr im Auge hat. Davon sollen auch die Aktionäre profitieren: Der Verwaltungsrat plant ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Euro, das über drei Jahre laufen soll.

    Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Airbus-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um rund ein Prozent zu./stw/he

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    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 199,7 auf Tradegate (21. Juli 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 158,20 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +0,01 %/+20,01 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Airbus‑Aktie: Nutzer sehen nach massivem Überkauft‑Zustand eine logische Gegenbewegung, sprechen von klarem Abwärtstrend, rund 10% Verlust in acht Tagen und Underperformance. Diskussion dreht sich um Shorts, technische Schwäche sowie potenzielle Fundamentalcatalysts (neue Aufträge, anstehendes Business‑Update und nächste Zahlen), die eine Erholung auslösen könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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