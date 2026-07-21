Airbus nimmt sich bis 2029 deutlich mehr Gewinn vor - Aktie legt zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 199,7 auf Tradegate (21. Juli 2026, 18:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 158,20 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +0,01 %/+20,01 % bedeutet.