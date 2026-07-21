Trump
Kein Treffen ohne ernsthaftes Interesse des Irans
- USA grundsätzlich zu Gesprächen mit dem Iran bereit
- Bedingung Iran muss ernsthaft verhandeln wollen
- Trump widerspricht Reporter und nennt Hintergründe
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA sind nach Angaben von Präsident Donald Trump grundsätzlich zu Gesprächen mit Vertretern des Irans bereit. Voraussetzung sei jedoch, dass Teheran ernsthaft an substanziellen Verhandlungen interessiert sei, sagte Trump bei einem Treffen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun im Weißen Haus. "Sie wollen sich unbedingt treffen", sagte Trump über die iranische Führung. "Solange sie aber nicht bereit sind, sich auf ernsthafte Weise zu treffen, haben wir keinerlei Interesse daran."
Trump widersprach damit der Einschätzung eines Reporters, wonach es keine Anzeichen für eine iranische Bereitschaft zur Beendigung der Kämpfe gebe. Der Präsident verwies auf Gespräche hinter den Kulissen./ngu/DP/jha
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