ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Allianz auf 430 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan hebt Allianz Kursziel von 380 auf 430
- Einstufung bleibt Neutral trotz Kurszielanhebung
- Analyst erhöht operative Schätzung um 4 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 380 auf 430 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Dienstag seine Schätzungen für den operativen Gewinn in diesem Jahr um vier Prozent. Die Anhebung des Kursziels resultiere aus vorteilhafteren langfristigen Annahmen und einer leichten Reduzierung der Annahmen für die Kapitalkosten, schrieb er angesichts der am 7. August anstehenden Zahlen des Versicherers für das zweite Quartal./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 421,8 auf Tradegate (21. Juli 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -0,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 160,38 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 17,100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 526,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 684,00EUR was eine Bandbreite von -22,99 %/+62,09 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 430 Euro
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Auf dem Level sollte der Kurs weitestgehend ausgereizt sein für dieses Jahr. 4,5% Dividendenrendite, passt.
Kurs damals (2001): ca. 412 €
Verbraucherpreise in Deutschland sind seit 2001 bis Mitte 2026 um rund 63–65 % gestiegen.
Damit müsste die Aktie heute ungefähr bei:
412 € × 1,64 ≈ 675 €
stehen, um die gleiche Kaufkraft wie 2001 zu besitzen.
Ergebnis: Ein inflationsbereinigter Kurs läge heute bei etwa 670–680 €, also rund 675 €.
Da die Aktie aktuell bei etwa 412 € notiert, entspricht das inflationsbereinigt einem Rückstand von rund 39 % gegenüber dem Kaufkraftniveau von 2001 – ohne die über die Jahre gezahlten Dividenden zu berücksichtigen.
Wenn man hingegen alle Dividenden seit 2001 reinvestiert, fällt das Bild deutlich günstiger aus. Ich kann das ebenfalls berechnen.
Wenn wir die Dividenden vollständig reinvestieren, ergibt sich ein ganz anderes Bild.
Die Allianz-Aktie hat seit 2001 jedes Jahr eine Dividende gezahlt und diese im Laufe der Zeit deutlich gesteigert – zuletzt auf 17,10 € je Aktie.
Ein Anleger, der:
2001 bei 412 € gekauft hätte,
alle Dividenden wieder angelegt hätte,
hätte heute einen Wert, der grob einem Total-Return-Faktor von etwa 2,8 bis 3,3 entspricht. Das ist eine realistische Größenordnung auf Basis der historischen Dividenden und deren Wiederanlage.
Das bedeutet:
Einsatz 2001: 412 €
Heutiger Wert inklusive reinvestierter Dividenden: etwa 1.150–1.350 €
Vergleicht man diesen Wert mit dem inflationsbereinigten Zielwert von rund 675 €, dann hat die Allianz-Aktie die Inflation deutlich übertroffen – vorausgesetzt, die Dividenden wurden konsequent reinvestiert.
Das zeigt sehr gut den Unterschied zwischen:
Kursrendite: praktisch 0 % seit 2001 (412 € → ca. 412 €)
Gesamtrendite (Total Return): etwa +180 bis +230 % durch die Dividenden und deren Wiederanlage.
Wenn Sie möchten, kann ich die Entwicklung auch mit dem DAX, der Münchener Rück oder der Deutsche Telekom seit 2001 vergleichen.
Der exakte Vergleich: Damaliges Hoch vs. Heute
|Kennzahl
|Damaliges Hoch (ca. 2000/2001)
|Heute (Aktueller Kurs)
|Exakter Aktienkurs
|402,66 EUR
|408,00 EUR
|KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis)
|über 75
|ca. 13,1
|Free Cashflow Rendite
|Nahe 0 % / Negativ
|Über 21 %
|Dividende je Aktie
|1,25 EUR (für das Jahr 2000)
|17,10 EUR (erwartet für 2026)
|Dividendenrendite
|0,31 %
|4,19 %