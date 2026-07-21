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    GMG unterzeichnet Absichtserklärung mit Alstom zur gemeinsamen Entwicklung exklusiver Graphenprodukte für die Bahnindustrie

    GMG unterzeichnet Absichtserklärung mit Alstom zur gemeinsamen Entwicklung exklusiver Graphenprodukte für die Bahnindustrie
    Foto: adobe.stock.com

    21. Juli 2026. BRISBANE, QUEENSLAND, AUSTRALIEN / IRW-Press / Die Graphene Manufacturing Group Ltd (TSXV: GMG) (OTCQX: GMGMF) („GMG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, eine globale exklusive Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit Alstom (EPA: ALO) zur Prüfung und zur Entwicklung von Graphenprodukten für die Bahnindustrie – insbesondere für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) – bekannt zu geben.

     

    Craig Nicol, CEO und Managing Director des Unternehmens, erklärte: „Wir sind begeistert von der Partnerschaft mit Alstom, einem der weltweit bekanntesten Namen im Bahn- und Transportwesen. Diese globale exklusive Absichtserklärung bietet GMG die Möglichkeit, unsere Graphentechnologie in einen der größten und technisch anspruchsvollsten Sektoren der Welt einzubringen. Bahnsysteme erfordern höchste Standards in Bezug auf Leistung, Langlebigkeit und Effizienz – und wir sind davon überzeugt, dass Graphen in einzigartiger Weise dazu geeignet ist, in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen bedeutende Verbesserungen zu erzielen. Wir freuen uns darauf, eng mit dem Alstom-Team zusammenzuarbeiten, um Graphenprodukte zu entwickeln und zu vermarkten, die die Zukunft des Schienenverkehrs mitgestalten werden.“

     

    Jack Perkowski, Non-Executive Chairman und Direktor des Unternehmens, kommentierte: „Der Abschluss einer globalen exklusiven Absichtserklärung mit Alstom ist ein Meilenstein für GMG. Alstom ist auf dem höchsten Niveau der weltweiten Transportinfrastruktur tätig – das Unternehmen bedient Städte, Regierungen und Bahnbetreiber weltweit und ist in allen wichtigen Märkten vertreten. Die Tatsache, dass ein Unternehmen von der Größe und technischen Kompetenz Alstoms sich dafür entschieden hat, exklusiv mit GMG zusammenzuarbeiten, um Produkte auf Graphenbasis für die Bahnindustrie zu bewerten, zu entwickeln und zu vermarkten, ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer Technologie und der Fähigkeiten unseres Teams. Diese Vereinbarung hat das Potenzial, eine neue Einnahmequelle für GMG zu erschließen, und stärkt unsere Strategie, uns auf große, etablierte Branchen zu konzentrieren, in denen die einzigartigen Eigenschaften von Graphen messbare, praktische Auswirkungen erzielen können.“

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