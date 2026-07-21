SHIJIAZHUANG, China, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Im Zusammenhang mit der von der britischen Regierung angeordneten Verstaatlichung von British Steel Limited („British Steel"), einer Tochtergesellschaft der Jingye Steel Co., Ltd. („Jingye"), gibt Jingye hiermit folgende offizielle Stellungnahme ab:

Im Jahr 2020, als British Steel kurz vor der Insolvenz stand, sprang Jingye ein und übernahm das Unternehmen auf rechtmäßigem Wege, wodurch einer der traditionsreichsten Stahlhersteller Großbritanniens vor dem drohenden Zusammenbruch gerettet wurde. Innerhalb eines Jahres nach der Übernahme gelang es Jingye, British Steel durch interne Reformen und betriebliche Optimierungen wieder in die Gewinnzone zu führen.

In den folgenden fünf Jahren investierte Jingye weiterhin erhebliche Mittel in die Modernisierung der Anlagen, den technologischen Fortschritt und die Stärkung der betrieblichen Kapazitäten von British Steel. Jingye kam seinen steuerlichen Verpflichtungen in vollem Umfang nach, schuf Zehntausende von Arbeitsplätzen in der lokalen Wirtschaft, unterstützte die lokalen Gemeinden und trug zur Entwicklung der gesamten industriellen Lieferkette bei.

Inmitten einer Reihe beispielloser Herausforderungen, darunter die COVID-19-Pandemie, der Brexit, der Russland-Ukraine-Konflikt und die stark steigende Inflation, ist Jingye seinen Verpflichtungen konsequent nachgekommen, hat lebenswichtige Hilfsgüter gespendet und seinen Mitarbeitern in schwierigen Zeiten zur Seite gestanden. Dabei hat das Unternehmen einen stabilen Betrieb aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass die Löhne vollständig und pünktlich ausgezahlt wurden – ohne eine einzige Zwangsentlassung und ohne eine einzige versäumte Lohnzahlung. Jingye hält, was es verspricht.

Durch sein konkretes Handeln hat Jingye einen wesentlichen Beitrag zum Fortbestand und zur weiteren Entwicklung von British Steel sowie zur Wiederbelebung der britischen Stahlindustrie geleistet.

II. Überblick über die Ereignisse im Zusammenhang mit British Steel

Im September 2021 nahm Jingye als Reaktion auf die strategische Vorgabe der britischen Regierung, wonach Stahlhersteller, die Eisenerz als Rohstoff verwenden, bis 2035 Netto-Null-Emissionen erreichen müssen, mehrere Verhandlungsrunden mit der Regierung über eine gemeinsame Investition in die Umstrukturierung von British Steel auf. Die britische Regierung erhob zwar keine Einwände gegen den von Jingye vorgelegten Umstrukturierungsplan, weigerte sich jedoch konsequent, ihrer Verpflichtung zur Koinvestition nachzukommen.