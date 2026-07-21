Cellebrite wird am 13. August 2026 die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt geben

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 am Donnerstag, dem 13. August 2026, vor Börsenbeginn in den USA veröffentlichen wird.

Im weiteren Verlauf desselben Vormittags wird Cellebrite eine Live-Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 zu erörtern und den Ausblick für das Jahr 2026 zu besprechen. Zu den relevanten Details gehören:

Datum: Donnerstag, 13. August 2026 Uhrzeit: 8:30 Uhr ET Einwahlnummer: 785-838-9251 / 833-309-3473 Konferenz-ID: CLBTQ226 Veranstaltungs-URL: https://investors.cellebrite.com/events/event-details/cellebrite-q2-20 ... Live-Webcast-URL: https://edge.media-server.com/mmc/p/nsqdfdmm

Im Zusammenhang mit der Telefonkonferenz und dem Webcast werden historische Finanztabellen und ergänzende Daten im Bereich „Quartalsergebnisse" auf der Investor-Relations-Website der Company unter https://investors.cellebrite.com/financial-information/quarterly-results und verfügbar sein.

Informationen zu Cellebrite

Das Unternehmen Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, als weltweit führender Anbieter von digitalen Ermittlungs- und Aufklärungslösungen Gemeinschaften, Nationen und Unternehmen zu schützen. Mehr als 7000 Strafverfolgungsbehörden, Verteidigungs- und Geheimdienstorganisationen sowie Unternehmen weltweit vertrauen auf das KI-gestützte Softwareportfolio von Cellebrite, um forensisch fundierte digitale Daten besser zugänglich und verwertbar zu machen. Die Technologie von Cellebrite ermöglicht Kunden, nahezu 3 Millionen rechtlich genehmigte Ermittlungen pro Jahr zu beschleunigen, die Sicherheit des Staates zu verbessern, die betriebliche Effektivität und Effizienz zu steigern sowie fortschrittliche mobile Analyse und Anwendungssicherheit zu leisten. Die Technologie von Cellebrite ist in der Cloud, vor Ort sowie in hybriden Einsatzumgebungen verfügbar und versetzt Kunden auf der ganzen Welt in die Lage, ihre Missionen voranzutreiben, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen sowie den Datenschutz zu gewährleisten. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf www.cellebrite.com und https://investors.cellebrite.com und suchen Sie uns in den sozialen Medien unter @Cellebrite.

Investorenbeziehungen

Andrew Kramer

Vice President, Investor Relations & Treasury

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

Medien

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Director, PR and Executive Communications

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Die Cellebrite DI Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 13,08EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.