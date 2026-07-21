EuroTeleSites: Q2/2026 liefert starkes Wachstum bei allen Kennzahlen
Starkes Halbjahr mit solidem Wachstum, höherer Profitabilität und verbessertem Rating: Das Unternehmen setzt auf 5G-Ausbau, neue Standorte und nachhaltige Schuldenreduktion.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- Umsatz 75,9 MEUR in H1/2026 (+8,4% YoY); ohne einmaligen Umsatzbeitrag von ~2,4 MEUR beträgt das zugrunde liegende Wachstum +5,0% (≈+3,5 MEUR).
- Umsatz mit Drittmietern stieg deutlich um 32,5% im Jahresvergleich.
- Bereinigtes EBITDAaL: 41,6 MEUR (+5,6% YoY) bei einer bereinigten EBITDAaL‑Marge von 56,6%.
- Onboarding von 104 neuen Mietern in Q2 (373 im Jahresvergleich); Gesamtplanung sieht >400 neue Standorte vor.
- CAPEX 11,4 MEUR (davon ~6,0 MEUR Mandatory Upgrades, 4,3 MEUR Ausbau neuer Standorte, 1,1 MEUR Wartung); geplantes CAPEX/Umsatz‑Verhältnis ≈25%.
- Ratings & Ausblick: Fitch hebt auf BBB; Moody’s bestätigt Baa2 und verbessert Ausblick auf „positiv“; Management erwartet für 2026 Umsatzwachstum von ~4–5%, positiven Cashflow zur Schuldenreduktion und fokussiert auf 5G‑Ausbau.
Der Kurs von EuroTeleSites lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,45 % im
Minus.
9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 4,5200EUR das entspricht einem Plus von +1,92 % seit der Veröffentlichung.
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