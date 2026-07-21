Gefallene Favoriten und neue Chancen

Man soll ja nicht in ein fallendes Messer greifen sondern die Gründe für den Fall kennen und behoben sehen, bevor man zugreift.

Ob ich jetzt alles überblicke, kann ich nicht garantieren, aber der letzte Earnings Call samt Q&A war sehr aufschlussreich, und ich will hier mal meinen derzeitigen Kenntnisstand widergeben.





Die Patentlage von SmartCut:

2024 hatte Soitec erklärt, dass es im Clinch mit SEH ist, die das zehnjährige Patentabkommen aus 2012 nicht verlängern wollten.

Im dem Call kam aber nun zum Vorschein (war mir neu), dass die Taiwanische Globalwafers die SmartCut Patente anscheinend auch ignoriert und in St. Peters, Missouri, USA, eine Fabrik für 200 und 300mm SOI Substrate aufbaut, die ab Mitte 2026 die Produktion aufnehmen soll.





Deren Werbefilm für ihre SOI Fertigung hätte auch von Soitec gedreht worden sein:

Wenn das keine Patentverletzung ist, dann hat Soitec seine SmartCut Technologie nicht hinreichend durch Patente geschützt.

Pierre sagt, dass sie das genau beobachten...

Ich gehe davon aus, dass eine Patentklage erst dann sinnvoll ist, wenn man vorhandene Kundenbeziehungen stören kann, indem man droht, Endprodukte verbieten zu lassen. Erst dann hat die Summe, um die geklagt wird, genügend Gewicht, damit sich der Aufwand lohnt. Aber ich bin kein Jurist.

Jedenfalls schaut man dem Treiben momentan tatenlos zu.

Darin scheint mir der Grund zu liegen, warum Soitecs Kunden ihr Inventory reduzieren und es auch gar nicht eilig haben, ihre früheren Stände wieder aufzubauen. Also nicht der angeblich schwächelnde Smartphone Markt ist der Grund, sondern die Kunden warten jetzt erstmal ab, ob sie nicht ab Mitte 2026 mit der neuen Konkurrenzsituation bessere Preise für die SOI Wafer bekommen. Ist doch klar, würde ich auch so machen, anstatt jetzt wieder Inventory aufzubauen, wie es früher bei dem Quasimonopolisten Soitec notwendig war.





Also ist die Geschäftsbelebung für SOI nicht vor Mitte 2026 zu erwarten, und dann stellt sich die Frage, welche Preise Soitec durchsetzen kann. Ich habe nicht recht den Überblick, welchen Wafer Ausstoß die neue Globalwafers Fabrik mit ihren 744,000 Quadratfuß haben wird. Die Produktionsvolumina der Firmen gegeneinander zu stellen, könnte helfen, die Situation besser einschätzen zu können. Der Zeitrahmen ist für mich auch eher unklar, denn typischerweise müssen neue Wafer Sorten bei den Kunden erstmal qualifiziert werden, bevor man damit produzieren kann. Das kann zwar schon ablaufen, aber eventuell zieht sich das weiter in die Länge, so dass ab Mitte 2026 noch nicht gleich wieder Friedefreudeeierkuchen ist. Ist es ja sowieso nicht.





SmartSiC

Soitec hat den Markt falsch eingeschätzt. Grund sind die Dumpingpreise Chinesischer Hersteller von Mono-SiC. Das ist viel energieaufwändiger und damit teurer herzustellen als Soitecs SmartSiC. Aber wenn der Chinesische Staat eben die Energie derart subventioniert, wie er das auch bei der Herstellung von Photovoltaikwafern tut, dann ist das egal, und der Mono-SiC Wafer ist trotzdem billiger. Es ist das zweite Mal, dass Soitec von Chinesischer Subventionitis hart getroffen wird nach dem Ausstieg aus dem cPV Markt.

Soitec hat nun einige Abschreibungen vorgenommen auf Maschinen usw. zur Herstellung von SmartSiC. Aber Soitec gibt den Markt nicht auf, denn SmartSiC ist ja nicht nur günstiger sonern hat auch technische Vorteile gegenüber Mono-SiC. Heute kam ja mit Diodes Incorporated ein neuer Lizenznehmer hinzu. Die Clas Sic Foundry hatte ich schon auf dem Radar, die hatten bereits positive Forschungsergebnisst mit SmartSiC veröffentlicht.

Es ist aber immer die Frage, was die bestellen. Lizenznehmer ist STM auch, aber die kaufen anscheinend keine SmartSiC Wafer ein. Dann hat man nichts von seinem Lizenznehmer.

Man glaubt durchaus, dass der Markt für SmartSiC vorhanden ist, auch jenseits von EV, aber die Wachstumsstory ist nicht mehr dieselbe.





Wie ihr die Situation einschätzt, bleibt euch überlassen, aber ich glaube, dass die Katze jetzt aus dem Sack draußen ist.

Mal sehen, wer neuer CEO wird.

MfG