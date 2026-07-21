'funny-frisch'-Chipsfirma wagt Einstieg in US-Markt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Snack-Hersteller Intersnack, der Marken wie "funny-frisch", "Chio" und "Tyrrells" verkauft, wagt den Vorstoß in die USA. Wie die Tochterfirma von Pfeifer & Langen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte, möchte sie einen Anteil von 50 Prozent des amerikanischen Snackherstellers Utz Brands übernehmen. Die deutsche Firma biete 14,25 US-Dollar je Aktie und damit fast das Doppelte vom Aktienkurs am Vortag.

Wird die Transaktion abgeschlossen, würde das Unternehmen mit 2,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Die andere Hälfte der Unternehmensanteile sollen die Nachfahren des Gründers halten. Der Einstieg eröffne Intersnack "eine vielversprechende Möglichkeit" auf dem großen und attraktiven US-Markt, hieß es von Intersnack.