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    ROUNDUP

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    Airbus will Gewinn bis 2029 kräftig steigern - Aktienrückkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Airbus strebt bereinigtes Ebit 12–13 Mrd bis 2029
    • Produktion wird hochgefahren trotz Zulieferengpässen
    • Rückkauf fünf Milliarden und 870 Auslieferungen
    ROUNDUP - Airbus will Gewinn bis 2029 kräftig steigern - Aktienrückkauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus will seinen Gewinn dank der starken Nachfrage nach Passagierjets bis 2029 kräftig nach oben treiben. Vor allem das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets soll dazu beitragen, dass der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) auf 12 bis 13 Milliarden Euro steigt. Für 2026 hat Konzernchef Guillaume Faury rund 7,5 Milliarden im Auge. Nach den Plänen des Verwaltungsrats soll Airbus binnen drei Jahren fünf Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

    Airbus fahre in allen Geschäftsbereichen die Produktion hoch, um der starken Nachfrage gerecht zu werden, sagte Faury am Dienstagabend in London. Derzeit präsentiert Airbus wie andere Flugzeughersteller seine Produkte auf der Farnborough Airshow nahe der britischen Hauptstadt.

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    Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Airbus-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um mehr als zwei Prozent zu.

    Airbus sitzt in seinem Kerngeschäft mit Passagierjets auf prallvollen Auftragsbüchern. Vor allem wegen Engpässen bei Zulieferern wie Triebwerksbauern kommt der Konzern kaum hinterher, die starke Nachfrage der Airlines nach seinen Flugzeugen zu stillen. So musste Faury die ehrgeizigen Produktionsziele für die meistgefragte Flugzeugfamilie A320neo wiederholt in die Zukunft verschieben.

    Dafür zuständig ist seit wenigen Monaten der neue Spartenchef Lars Wagner. Der Manager hatte zuvor den Chefposten beim deutschen Triebwerksbauer MTU aufgegeben. Binnen drei Jahren soll er den bereinigten operativen Gewinn der Sparte nun auf etwa zehn Milliarden Euro nach oben treiben. Das wäre fast doppelt so viel wie noch 2025.

    Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte Defence & Space und das Hubschraubergeschäft steuern zum konzernweiten Ergebnis vergleichsweise wenig bei. Für 2029 setzt Faury ihnen einen bereinigten operativen Gewinn von 1,3 und 1,2 Milliarden Euro zum Ziel.

    Für 2026 sieht der Manager den Konzern jedenfalls auf Kurs. So soll Airbus in diesem Jahr etwa 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit den bisherigen Rekord von 863 Maschinen aus dem Jahr 2019 übertreffen. Der bereinigte operative Gewinn soll rund 7,5 Milliarden Euro erreichen./stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 200,0 auf Tradegate (21. Juli 2026, 18:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 158,20 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +0,01 %/+20,01 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Airbus‑Aktie: Nutzer sehen nach massivem Überkauft‑Zustand eine logische Gegenbewegung, sprechen von klarem Abwärtstrend, rund 10% Verlust in acht Tagen und Underperformance. Diskussion dreht sich um Shorts, technische Schwäche sowie potenzielle Fundamentalcatalysts (neue Aufträge, anstehendes Business‑Update und nächste Zahlen), die eine Erholung auslösen könnten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Airbus eingestellt.

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    dpa-AFX
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