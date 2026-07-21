RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 29 auf 28 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ruairi Cullinane kürzte seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie um 7 Prozent bis 2029 aufgrund konservativerer Annahmen für die Ticketpreise, wie er am Dienstag im Nachgang der Zahlen der Airline für das erste Geschäftsquartal schrieb. Mit Blick auf die angepassten Erwartungen sei das Papier attraktiv bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 11:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,01 % und einem Kurs von 24,79EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 18:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte