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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie bestätigt den positiven Trend - +8,32 % - 21.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die AIXTRON Aktie bisher um +8,32 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie bestätigt den positiven Trend - +8,32 % - 21.07.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.07.2026

    Die AIXTRON Aktie konnte bisher um +8,32 % auf 42,21 zulegen. Das sind +3,24  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AIXTRON Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 42,21, mit einem Plus von +8,32 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei AIXTRON konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -2,26 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um +2,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,48 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AIXTRON einen Anstieg von +147,08 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,83 % geändert.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,58 %
    1 Monat -28,48 %
    3 Monate -2,26 %
    1 Jahr +162,42 %
    Stand: 21.07.2026, 19:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons Kursentwicklung im Zusammenhang mit MicroLED‑Aktivitäten, potenziellen Umsätzen in Deutschland (und Malaysia) sowie Lieferketten zu TCL/HC Semitek und technischen Fortschritten wie 300-mm-SiC-Wafern. Diskutiert werden auch Wolfspeed‑Kooperationen, Marktnews zu Auftrags-/Förderthemen und Analystenbewertungen (MWB: Hold, 40 EUR) sowie der Kursverlauf unter 38,60 EUR.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,83 Mrd.EUR € wert.

    Dax auf Tageshoch knapp über 25.000 Punkten


    Nach dem verhaltenen Wochenstart hat sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt letztlich der Optimismus durchgesetzt. Der Dax tat sich zunächst erneut mit der Richtungssuche schwer, legte am Nachmittag aber klar zu und schloss mit einen Zuwachs von …

    DAX führt Rally an: Deutsche Indizes ziehen US-Börsen deutlich davon


    Freundliche Stimmung an den Börsen: DAX & Co. legen spürbar zu, Tech-Werte glänzen, während nur wenige Titel aus der Reihe tanzen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.07.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im TecDAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von AIXTRON

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,32 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +5,01 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    +7,98 %
    +2,61 %
    -28,55 %
    -1,77 %
    +165,10 %
    +41,44 %
    +107,36 %
    +696,58 %
    +592,11 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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