Soapeya: DN Group AG beteiligt sich – Dermatest vergibt exzellente Note
Saubere Hände, starkes Mikrobiom, null Wasserverbrauch: Soapeya verbindet wissenschaftlich geprüfte Wirksamkeit mit sozialem Impact – von deutschen Laboren bis nach Ghana.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Dermatest-Bestnote „exzellent“ für Soapeya; Laborprüfung zeigte 99,5 % Reinigungsleistung bei stark verschmutzten Händen, vergleichbar mit moderner Flüssigseife und Wasser
- Schonung des Haut‑Mikrobioms nachgewiesen (rRNA‑Gensequenzierung); Produkt erhielt das „Microbiome‑Friendly“-Siegel
- Alle Inhaltsstoffe biologisch abbaubar und auf nachwachsenden Rohstoffen; wasserlose Anwendung spart vollständig Wasser und vermeidet künstliche Zusatzstoffe
- Erfolgreicher Praxiseinsatz mit Plan International in Ghana: positive Bewertung durch die Bevölkerung, Verringerung von Schwielen und schnellere Heilung von Hautrissen, besonders für Frauen in Feldarbeit hilfreich
- Geplanter nationaler und internationaler Produkt‑Rollout; Dermatest‑Urteil und Feldtests sollen als Nachweis gegenüber Partnern und Kunden dienen
- DN Group AG begleitet SW Save the Water als Investor und strategischer Berater; Entwicklung stärkt das Impact‑Portfolio und soll nun ökonomisch skaliert werden
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