BERNSTEIN RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die Papiere des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius auf "Outperform" mit einem Kursziel von 284 Euro belassen. "Kein Grund zur Panik", schrieb Delphine Le Louet am Dienstag nach den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Danaher und den darauf folgenden Kurseinbruch der Sartorius-Aktien./rob/ajx/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:51 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,86 % und einem Kurs von 218EUR auf Tradegate (21. Juli 2026, 19:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Delphine Le Louet

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 284

Kursziel alt: 284

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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