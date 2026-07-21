Indische 'Kakerlaken-Partei' will Proteste fortsetzen

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NEU-DELHI (dpa-AFX) - Die regierungskritische "Kakerlaken"-Bewegung in Indien will nach den schweren Zusammenstößen mit der Polizei ihre Proteste fortsetzen. Weitere Protestmärsche werde es jedoch nicht geben, erklärte zugleich der Gründer der "Kakerlaken-Volkspartei" (CJV), Abhijeet Dipke, vor Journalisten in Neu-Delhi mit Blick auf zahlreiche Verletzte während der Proteste am Montag. Am Dienstagabend (Ortszeit) kündigte die CJP an, Dipke und andere führende Köpfe der Bewegung würden vor dem Polizei-Hauptquartier an einer Sitzblockade teilnehmen. Hunderte von Anhängern der Bewegung hatten sich zuvor erneut am seit Wochen besetzten Protestort Jantar Mantar in der Hauptstadt versammelt.

Mit einem Marsch zum Parlament wollten Tausende zumeist DJP-Anhänger am Montag ihren Forderungen nach einem Rücktritt von Bildungsminister Dharmendra Pradhan mehr Nachdruck verleihen. Pradhan soll nach ihrer Meinung die politische Verantwortung für einen Skandal um geleakte Dokumente einer Hochschul-Eingangsprüfung übernehmen. Der Protest vom Montag galt als eine der größten Demonstrationen in Delhi seit Jahren.