Börsen Update USA - 21.07. - US Tech 100 stark +1,96 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:44) bei 52.268,77 PKT und steigt um +0,79 %.

Top-Werte: 3M +6,97 %, Unitedhealth Group +3,22 %, Caterpillar +3,20 %, Goldman Sachs Group +2,53 %, NVIDIA +1,83 %

Flop-Werte: Salesforce -2,06 %, Walmart -1,67 %, Boeing -1,02 %, Procter & Gamble -0,94 %, McDonald's -0,85 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:34) bei 29.165,02 PKT und steigt um +1,96 %.

Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +16,79 %, Teradyne +13,44 %, Western Digital +12,21 %, Micron Technology +11,66 %, Seagate Technology Holdings +11,63 %

Flop-Werte: Thomson Reuters -4,07 %, Workday (A) -3,97 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -3,76 %, Datadog Registered (A) -3,47 %, Adobe -3,28 %

Der S&P 500 steht bei 7.510,39 PKT und gewinnt bisher +0,86 %.

Top-Werte: Teradyne +13,44 %, Western Digital +12,21 %, Micron Technology +11,66 %, Seagate Technology Holdings +11,63 %, Coherent +11,31 %

Flop-Werte: Danaher -11,10 %, MSCI Registered (A) -9,48 %, Halliburton -6,06 %, Equifax -5,17 %, Tyler Technologies -4,90 %

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