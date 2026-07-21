SUESS MicroTec Aktie steigt am 21.07.2026 kräftig

Die SUESS MicroTec Aktie notiert aktuell bei 83,63€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,36 % zugelegt, was einem Anstieg von +6,45 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 83,63€, mit einem Plus von +8,36 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SUESS MicroTec einen Gewinn von +24,67 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +1,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -24,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um +114,79 % gewonnen.

Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,75 %. Damit gehört SUESS MicroTec heute zu den auffälligeren Werten.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,88 % 1 Monat -24,74 % 3 Monate +24,67 % 1 Jahr +95,56 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 21.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd.EUR € wert.

Nach dem verhaltenen Wochenstart hat sich am Dienstag am deutschen Aktienmarkt letztlich der Optimismus durchgesetzt. Der Dax tat sich zunächst erneut mit der Richtungssuche schwer, legte am Nachmittag aber klar zu und schloss mit einen Zuwachs von …

Freundliche Stimmung an den Börsen: DAX & Co. legen spürbar zu, Tech-Werte glänzen, während nur wenige Titel aus der Reihe tanzen.

Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im TecDAX.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,18 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,97 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +3,96 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.