G&P GmbH & Co.KG: SolarWorld AG zahlt Zwischenausschüttung – Infos
Neue Zwischenausschüttung für SolarWorld-Anleihegläubiger: G&P GmbH & Co. KG informiert über Auszahlungsbeträge, Termine und Ansprechpartner.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- G&P GmbH & Co. KG kündigt am 21.07.2026 eine Zwischenausschüttung an die Anleihegläubiger der insolventen SolarWorld AG (i.L.) an.
- Auszahlungssummen: EUR 6.923.966,21 für die Anleihe 2014/2019-2 (WKN A1YCN1) und EUR 2.425.276,76 für die Anleihe 2014/2019-1 (WKN A1YDDX).
- Zahlung pro Anleihe: EUR 17,88 je Stück für WKN A1YCN1 (Serie 1017) und EUR 17,39 je Stück für WKN A1YDDX (Serie 1116).
- Bestandsstichtag ist der 22.07.2026 (nach Handelsschluss); Zahltag ist der 23.07.2026.
- Die Ausschüttung erfolgt aus der Verwertung weiterer Sicherheiten der SolarWorld AG i.L. und wird über Clearstream ausgezahlt; Zahlstelle ist die DZ Bank.
- Ansprechpartner bei Rückfragen: G&P GmbH & Co. KG (E-Mail: solarworld@onesquareadvisors.com) für WKN A1YCN1 und Rechtsanwalt Alexander Elsmann (E-Mail: info@rechtsanwalt-elsmann.de) für WKN A1YDDX.
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