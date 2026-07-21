Bernstein startet Symrise mit 'Market-Perform' - Ziel 99 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 87,50 auf Tradegate (21. Juli 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 12,23 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -14,29 %/+14,29 % bedeutet.