ANALYSE-FLASH
Bernstein startet Symrise mit 'Market-Perform' - Ziel 99 Euro
- Bernstein stuft Symrise mit Kursziel 99 Euro ein
- Sektor Consumer Ingredients verdient mehr Beachtung
- Bevorzugt DSM-Firmenich und Kerry wegen Wachstum
NEW YORK (dpa-AFX) - Bernstein Research hat Symrise mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 99 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Sektor "Consumer Ingredients" verdient innerhalb der Chemiebranche laut Analystin Victoria Nice mehr Aufmerksamkeit. Der derzeit geringere Bewertungsaufschlag im Vergleich zu Aktien aus den Bereichen Lebensmittel & Getränke sowie Haushaltsprodukte sei nicht gerechtfertigt, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie bevorzugt Unternehmen wie DSM-Firmenich und Kerry Group, deren Wachstums- und Margenpotenzial unterschätzt werde und die stärker von langfristigen Verbrauchertrends profitieren dürften. Beim Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise erwartet sie, dass sich eine Erholung anbahnt. Sie bleibe jedoch vorerst an der Seitenlinie, da eine Rückkehr zu branchenführendem Wachstum noch auf sich warten lassen dürfte./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 09:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 15:40 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 87,50 auf Tradegate (21. Juli 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 12,23 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 75,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -14,29 %/+14,29 % bedeutet.
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