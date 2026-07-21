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    Besonders beachtet!

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    3M Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 21.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die 3M Aktie bisher um +6,84 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der 3M Aktie.

    Besonders beachtet! - 3M Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 21.07.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    3M ist ein diversifizierter Industriekonzern (u.a. Klebstoffe, Schleifmittel, Filter, Arbeitsschutz, Healthcare, Consumer-Produkte wie Post-it, Scotch). Starke F&E-Pipeline, breite Patentbasis. Global präsent, aber wachstumsschwach und rechtlich belastet (PFAS, Ohrstöpsel). Hauptkonkurrenten: Honeywell, GE, DuPont, Sika. USP: Materialkompetenz, Markenstärke, hohe Kundenbindung durch Systemlösungen.

    3M Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.07.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von 3M. Sie steigt um +6,84 % auf 149,50. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die 3M Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,32 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,92 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +11,36 % gewonnen.

    Während 3M heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,70 %. Damit gehört 3M heute zu den auffälligeren Werten.

    3M Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,32 %
    1 Monat +8,92 %
    3 Monate +18,80 %
    1 Jahr +15,27 %
    Stand: 21.07.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur 3M Aktie

    Es gibt 522 Mio. 3M Aktien. Damit ist das Unternehmen 77,92 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 21.07. - US Tech 100 stark +1,96 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Chipaktien-Rally treibt US-Börsen an


    Kräftig angetrieben von Aktien aus der Halbleiterbranche haben die US-Börsen am Dienstag zugelegt. Vor allem die Nasdaq-Indizes stiegen. Ausschlag gab ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC die Preise erhöhen will. Zudem …

    DAX führt Rally an: Deutsche Indizes ziehen US-Börsen deutlich davon


    Freundliche Stimmung an den Börsen: DAX & Co. legen spürbar zu, Tech-Werte glänzen, während nur wenige Titel aus der Reihe tanzen.

    So schlagen sich die Wettbewerber von 3M

    Emerson Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,17 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +1,32 %.

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    Ob die 3M Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3M Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    3M

    +6,95 %
    +9,91 %
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    +17,75 %
    +15,58 %
    +94,29 %
    +6,24 %
    +9,31 %
    +1.056,26 %
    ISIN:US88579Y1010WKN:851745
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