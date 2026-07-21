Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 21.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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3M
Tagesperformance: +7,15 %
Tagesperformance: +7,15 %
Platz 1
Performance 1M: +8,92 %
Performance 1M: +8,92 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +3,31 %
Tagesperformance: +3,31 %
Platz 2
Performance 1M: +8,68 %
Performance 1M: +8,68 %
Caterpillar
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 3
Performance 1M: -10,03 %
Performance 1M: -10,03 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 4
Performance 1M: -0,46 %
Performance 1M: -0,46 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 5
Performance 1M: -0,70 %
Performance 1M: -0,70 %
Boeing
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 6
Performance 1M: -7,56 %
Performance 1M: -7,56 %
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