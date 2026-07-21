Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Teradyne
Tagesperformance: +11,98 %
Tagesperformance: +11,98 %
Platz 2
Performance 1M: -14,27 %
Performance 1M: -14,27 %
Western Digital
Tagesperformance: +10,91 %
Tagesperformance: +10,91 %
Platz 3
Performance 1M: -26,71 %
Performance 1M: -26,71 %
Micron Technology
Tagesperformance: +10,62 %
Tagesperformance: +10,62 %
Platz 4
Performance 1M: -14,49 %
Performance 1M: -14,49 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +10,53 %
Tagesperformance: +10,53 %
Platz 5
Performance 1M: -29,09 %
Performance 1M: -29,09 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +10,50 %
Tagesperformance: +10,50 %
Platz 6
Performance 1M: -15,79 %
Performance 1M: -15,79 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +8,46 %
Tagesperformance: +8,46 %
Platz 7
Performance 1M: -2,04 %
Performance 1M: -2,04 %
Intel
Tagesperformance: +7,86 %
Tagesperformance: +7,86 %
Platz 8
Performance 1M: -21,91 %
Performance 1M: -21,91 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +7,32 %
Tagesperformance: +7,32 %
Platz 9
Performance 1M: +0,60 %
Performance 1M: +0,60 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: +7,31 %
Tagesperformance: +7,31 %
Platz 10
Performance 1M: -31,63 %
Performance 1M: -31,63 %
Applied Materials
Tagesperformance: +7,21 %
Tagesperformance: +7,21 %
Platz 11
Performance 1M: -8,27 %
Performance 1M: -8,27 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +6,56 %
Tagesperformance: +6,56 %
Platz 12
Performance 1M: -33,87 %
Performance 1M: -33,87 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +5,85 %
Tagesperformance: +5,85 %
Platz 13
Performance 1M: -33,45 %
Performance 1M: -33,45 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,06 %
Tagesperformance: +5,06 %
Platz 14
Performance 1M: -15,69 %
Performance 1M: -15,69 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,81 %
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 15
Performance 1M: -14,45 %
Performance 1M: -14,45 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +4,38 %
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 16
Performance 1M: -11,14 %
Performance 1M: -11,14 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 17
Performance 1M: +14,74 %
Performance 1M: +14,74 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,07 %
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 18
Performance 1M: +22,61 %
Performance 1M: +22,61 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 19
Performance 1M: -11,66 %
Performance 1M: -11,66 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +3,73 %
Tagesperformance: +3,73 %
Platz 20
Performance 1M: +2,10 %
Performance 1M: +2,10 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 21
Performance 1M: -3,63 %
Performance 1M: -3,63 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -3,59 %
Tagesperformance: -3,59 %
Platz 22
Performance 1M: +13,88 %
Performance 1M: +13,88 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,58 %
Tagesperformance: -3,58 %
Platz 23
Performance 1M: +16,33 %
Performance 1M: +16,33 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 24
Performance 1M: -35,18 %
Performance 1M: -35,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Gemischtes bis vorsichtig negatives Anleger-Sentiment zu Rocket Lab. Die 14-Tage-Kursentwicklung blieb unter Druck, bedingt durch Neutron-Verzögerungen und technische Risiken (Tank/Triebwerk), aber der Auftragsbestand von über 2,2 Mrd. USD gibt fundamentale Unterstützung. Ein erfolgreicher Neutron-Start im Q4/2026 könnte das Sentiment drehen; Verzögerungen oder Iridium-Deal erhöhen Abwärtsrisiken. wallstreetONLINE-Forum.
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,97 %
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 25
Performance 1M: +22,80 %
Performance 1M: +22,80 %
Adobe
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 26
Performance 1M: +15,92 %
Performance 1M: +15,92 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Gemischtes bis vorsichtig negatives Anleger-Sentiment zu Rocket Lab. Die 14-Tage-Kursentwicklung blieb unter Druck, bedingt durch Neutron-Verzögerungen und technische Risiken (Tank/Triebwerk), aber der Auftragsbestand von über 2,2 Mrd. USD gibt fundamentale Unterstützung. Ein erfolgreicher Neutron-Start im Q4/2026 könnte das Sentiment drehen; Verzögerungen oder Iridium-Deal erhöhen Abwärtsrisiken. wallstreetONLINE-Forum.
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 27
Performance 1M: +14,78 %
Performance 1M: +14,78 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 28
Performance 1M: +7,56 %
Performance 1M: +7,56 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 29
Performance 1M: +20,66 %
Performance 1M: +20,66 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 30
Performance 1M: +9,66 %
Performance 1M: +9,66 %
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