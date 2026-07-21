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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.07.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.07.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    27.345,40€
    Basispreis
    15,84
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.143,30€
    Basispreis
    17,83
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,62 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +11,98 %
    Platz 2
    Performance 1M: -14,27 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,98 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +10,91 %
    Platz 3
    Performance 1M: -26,71 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,91 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +10,62 %
    Platz 4
    Performance 1M: -14,49 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,62 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +10,53 %
    Platz 5
    Performance 1M: -29,09 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,53 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +10,50 %
    Platz 6
    Performance 1M: -15,79 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,50 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +8,46 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,04 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,46 %.

    Intel
    Tagesperformance: +7,86 %
    Platz 8
    Performance 1M: -21,91 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,86 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: +7,32 %
    Platz 9
    Performance 1M: +0,60 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,32 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +7,31 %
    Platz 10
    Performance 1M: -31,63 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,31 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +7,21 %
    Platz 11
    Performance 1M: -8,27 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,21 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +6,56 %
    Platz 12
    Performance 1M: -33,87 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,56 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +5,85 %
    Platz 13
    Performance 1M: -33,45 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,85 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +5,06 %
    Platz 14
    Performance 1M: -15,69 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,06 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +4,81 %
    Platz 15
    Performance 1M: -14,45 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,81 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +4,38 %
    Platz 16
    Performance 1M: -11,14 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,38 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 17
    Performance 1M: +14,74 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -4,07 %
    Platz 18
    Performance 1M: +22,61 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,07 %.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 19
    Performance 1M: -11,66 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +3,73 %
    Platz 20
    Performance 1M: +2,10 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,73 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: +3,61 %
    Platz 21
    Performance 1M: -3,63 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,61 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 22
    Performance 1M: +13,88 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -3,58 %
    Platz 23
    Performance 1M: +16,33 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,58 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 24
    Performance 1M: -35,18 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischtes bis vorsichtig negatives Anleger-Sentiment zu Rocket Lab. Die 14-Tage-Kursentwicklung blieb unter Druck, bedingt durch Neutron-Verzögerungen und technische Risiken (Tank/Triebwerk), aber der Auftragsbestand von über 2,2 Mrd. USD gibt fundamentale Unterstützung. Ein erfolgreicher Neutron-Start im Q4/2026 könnte das Sentiment drehen; Verzögerungen oder Iridium-Deal erhöhen Abwärtsrisiken. wallstreetONLINE-Forum.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -2,97 %
    Platz 25
    Performance 1M: +22,80 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,97 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 26
    Performance 1M: +15,92 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Adobe (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Gemischtes bis vorsichtig negatives Anleger-Sentiment zu Rocket Lab. Die 14-Tage-Kursentwicklung blieb unter Druck, bedingt durch Neutron-Verzögerungen und technische Risiken (Tank/Triebwerk), aber der Auftragsbestand von über 2,2 Mrd. USD gibt fundamentale Unterstützung. Ein erfolgreicher Neutron-Start im Q4/2026 könnte das Sentiment drehen; Verzögerungen oder Iridium-Deal erhöhen Abwärtsrisiken. wallstreetONLINE-Forum.

    Automatic Data Processing
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 27
    Performance 1M: +14,78 %
    Chart Automatic Data Processing
    ISIN: US0530151036
    WKN: 850347
    Die Automatic Data Processing Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Roper Technologies
    Tagesperformance: -2,50 %
    Platz 28
    Performance 1M: +7,56 %
    Chart Roper Technologies
    ISIN: US7766961061
    WKN: 883563
    Die Roper Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,50 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 29
    Performance 1M: +20,66 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    Autodesk
    Tagesperformance: -2,13 %
    Platz 30
    Performance 1M: +9,66 %
    Chart Autodesk
    ISIN: US0527691069
    WKN: 869964
    Die Autodesk Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,13 %.

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    Autor
    wO Chartvergleich
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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 21.07.2026 Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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