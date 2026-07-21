Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 21.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Teradyne
Tagesperformance: +11,70 %
Tagesperformance: +11,70 %
Platz 1
Performance 1M: -14,27 %
Performance 1M: -14,27 %
Western Digital
Tagesperformance: +11,48 %
Tagesperformance: +11,48 %
Platz 2
Performance 1M: -26,71 %
Performance 1M: -26,71 %
Danaher
Tagesperformance: -11,44 %
Tagesperformance: -11,44 %
Platz 3
Performance 1M: -1,35 %
Performance 1M: -1,35 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +11,34 %
Tagesperformance: +11,34 %
Platz 4
Performance 1M: -29,09 %
Performance 1M: -29,09 %
Micron Technology
Tagesperformance: +11,32 %
Tagesperformance: +11,32 %
Platz 5
Performance 1M: -14,49 %
Performance 1M: -14,49 %
Coherent
Tagesperformance: +11,09 %
Tagesperformance: +11,09 %
Platz 6
Performance 1M: -17,69 %
Performance 1M: -17,69 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +11,06 %
Tagesperformance: +11,06 %
Platz 7
Performance 1M: -15,79 %
Performance 1M: -15,79 %
MSCI Registered (A)
Tagesperformance: -10,25 %
Tagesperformance: -10,25 %
Platz 8
Performance 1M: -1,57 %
Performance 1M: -1,57 %
Coinbase
Tagesperformance: +10,10 %
Tagesperformance: +10,10 %
Platz 9
Performance 1M: +10,59 %
Performance 1M: +10,59 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +8,95 %
Tagesperformance: +8,95 %
Platz 10
Performance 1M: -2,04 %
Performance 1M: -2,04 %
Intel
Tagesperformance: +8,85 %
Tagesperformance: +8,85 %
Platz 11
Performance 1M: -21,91 %
Performance 1M: -21,91 %
CIENA
Tagesperformance: +8,29 %
Tagesperformance: +8,29 %
Platz 12
Performance 1M: -2,84 %
Performance 1M: -2,84 %
Hasbro
Tagesperformance: +8,23 %
Tagesperformance: +8,23 %
Platz 13
Performance 1M: +5,78 %
Performance 1M: +5,78 %
Applied Materials
Tagesperformance: +7,66 %
Tagesperformance: +7,66 %
Platz 14
Performance 1M: -8,27 %
Performance 1M: -8,27 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +7,58 %
Tagesperformance: +7,58 %
Platz 15
Performance 1M: +0,60 %
Performance 1M: +0,60 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +7,26 %
Tagesperformance: +7,26 %
Platz 16
Performance 1M: -0,78 %
Performance 1M: -0,78 %
3M
Tagesperformance: +7,00 %
Tagesperformance: +7,00 %
Platz 17
Performance 1M: +8,92 %
Performance 1M: +8,92 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +6,47 %
Tagesperformance: +6,47 %
Platz 18
Performance 1M: -6,74 %
Performance 1M: -6,74 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +5,93 %
Tagesperformance: +5,93 %
Platz 19
Performance 1M: -0,53 %
Performance 1M: -0,53 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: +5,87 %
Tagesperformance: +5,87 %
Platz 20
Performance 1M: -16,53 %
Performance 1M: -16,53 %
Corning
Tagesperformance: +5,70 %
Tagesperformance: +5,70 %
Platz 21
Performance 1M: -15,14 %
Performance 1M: -15,14 %
Halliburton
Tagesperformance: -5,69 %
Tagesperformance: -5,69 %
Platz 22
Performance 1M: -4,05 %
Performance 1M: -4,05 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,55 %
Tagesperformance: +5,55 %
Platz 23
Performance 1M: -15,69 %
Performance 1M: -15,69 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -5,22 %
Tagesperformance: -5,22 %
Platz 24
Performance 1M: +10,44 %
Performance 1M: +10,44 %
Equifax
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 25
Performance 1M: +9,71 %
Performance 1M: +9,71 %
S&P Global
Tagesperformance: -4,17 %
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 26
Performance 1M: +5,85 %
Performance 1M: +5,85 %
Workday (A)
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 27
Performance 1M: +22,61 %
Performance 1M: +22,61 %
Garmin
Tagesperformance: -3,94 %
Tagesperformance: -3,94 %
Platz 28
Performance 1M: +4,32 %
Performance 1M: +4,32 %
Gartner
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 29
Performance 1M: +6,89 %
Performance 1M: +6,89 %
CoStar Group
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 30
Performance 1M: -4,80 %
Performance 1M: -4,80 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 31
Performance 1M: -12,57 %
Performance 1M: -12,57 %
Verisign
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 32
Performance 1M: +2,19 %
Performance 1M: +2,19 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -3,26 %
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 33
Performance 1M: +13,88 %
Performance 1M: +13,88 %
Veeva Systems Registered (A)
Tagesperformance: -3,19 %
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 34
Performance 1M: +24,93 %
Performance 1M: +24,93 %
Veralto Corporation
Tagesperformance: -3,16 %
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 35
Performance 1M: +8,07 %
Performance 1M: +8,07 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -3,08 %
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 36
Performance 1M: -2,00 %
Performance 1M: -2,00 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 37
Performance 1M: -1,04 %
Performance 1M: -1,04 %
Omnicom Group
Tagesperformance: -3,05 %
Tagesperformance: -3,05 %
Platz 38
Performance 1M: +13,79 %
Performance 1M: +13,79 %
Adobe
Tagesperformance: -2,88 %
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 39
Performance 1M: +15,92 %
Performance 1M: +15,92 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 40
Performance 1M: +14,78 %
Performance 1M: +14,78 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte