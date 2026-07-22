Unser Investorenupdate für das zweite Quartal 2026

Das zweite Quartal 2026 verlief für den Tigris Small & Micro Cap Growth Fund sehr positiv. Nach dem schwachen ersten Quartal — ausgelöst durch den Ausbruch des Irankriegs Ende Februar und dem Kursrückgang bei IT- und Softwarewerten — konnte der Fonds im zweiten Quartal nicht nur alle Verluste aufholen, sondern diese auch überkompensieren.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

📈 Performance: Der Fonds erzielte im Q2 mit +15,5% eine sehr positive Entwicklung und liegt seit Jahresbeginn mit 2,35% im Plus. Unser innerer Wert erreichte mit 169,00€ einen neuen Höchstwert (+5,3% gegenüber Q1) — und liegt damit 73,3% über dem aktuellen NAV.

🏆 Stärkste Werte im Quartal: SUSS MicroTec (+89,7%) und 2G Energy (+87,1%) profitierten überproportional vom KI-Investitionsboom sowie dem stark steigenden Bedarf an dezentraler Energieversorgung für Datacenter.

🏗️ Vier Fokussektoren: IT/Software, Energieinfrastruktur, Datacenter & AI sowie Bauhauptgewerbe/Infrastruktur bleiben die zentralen Themen — mit strukturellem Rückenwind durch KI-Investitionen, ReArm Europe und den globalen Netzausbau.

📊 Solide Fundamentaldaten: 80% der Portfoliounternehmen steigerten im ersten Quartal ihren Umsatz, 82,6% ihr EBITDA — eine Bestätigung der operativen Stärke unserer Beteiligungen.

🔄 Portfolioanpassungen: All for One, Eckert & Ziegler, Elmos Semiconductor, Kontron, Steyr Motors, und technotrans wurden veräußert. Neu aufgenommen wurden Asta Energy Solutions, DEUTZ, Nagarro, Nynomic, Schmid & tonies — vier Unternehmen davon, die in unsere Fokussektoren fallen.

Trotz geopolitischer Unsicherheiten sehen wir im aktuellen Portfolio weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Small Caps im D-A-CH-Raum sind aus unserer Sicht nach wie vor deutlich unterbewertet — der innere Wert des Fonds spricht für sich.

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München