Infineon Technologies Aktie explodiert - 21.07.2026

Die Infineon Technologies Aktie notiert aktuell bei 67,99€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,76 % zugelegt, was einem Anstieg von +4,31 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Infineon Technologies Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 67,99€, mit einem Plus von +6,76 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Infineon Technologies Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um -3,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,07 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Infineon Technologies um +79,42 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,68 % geändert.

Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,04 % 1 Monat -17,07 % 3 Monate +40,94 % 1 Jahr +78,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.07.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kurskorrektur bei Infineon nach der Rallye von ca. 38 auf 88,83 € (bis zu ~55% Rückgang) und die Frage, ob das ein Nachkauf-/Rückkauf‑Signal ist. Diskutiert werden fundamentale Stärke versus mögliche Bewertungs-/Gewinnblase im KI‑Hype, zyklische Risiken im Chipsektor (Kapazität, ASML‑Signale) sowie Zielbereiche und CR‑Strategien (ca. 30–120 €).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

Informationen zur Infineon Technologies Aktie

Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,75 Mrd.EUR € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

Analog Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,95 %. STMicroelectronics notiert im Plus, mit +5,72 %. Texas Instruments notiert im Plus, mit +2,56 %. ON Semiconductor legt um +5,42 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,77 %.

Infineon Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.