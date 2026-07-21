Redwood AI gibt Abschluss seiner 3,5-Mio.-$-Privatplatzierung bekannt

Vancouver, Kanada – 21. Juli 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) („Redwood“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von Software- und Analytiklösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) für die chemische und pharmazeutische Entwicklung, freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung (die „Platzierung“) mit einem einzelnen institutionellen fundamentalorientierten Investor in den USA bekannt zu geben. Es werden bis zu 1.663.000 Special Warrants des Unternehmens („Special Warrants“) zum Preis von 2,11 $ pro Special Warrant begeben, die einem Bruttoerlös von bis zu 3,5 Mio. $ entsprechen.

Jeder Special Warrant kann ohne weiteres Zutun des Inhabers und ohne zusätzliche Abgeltung in eine Wertpapiereinheit des Unternehmens (die „Einheiten“) umgewandelt werden. Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine „Stammaktie“) und einem Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein „Warrant“) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 60 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 2,48 $ pro Warrant-Aktie.

Maxim Group LLC fungierte in Verbindung mit der Platzierung als exklusiver Platzierungsagent.

Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Platzierung voraussichtlich als Working Capital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Die gemäß der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an die in Kanada und den Vereinigten Staaten geltenden Weiterverkaufsbeschränkungen gebunden.

Das Unternehmen hat bei jeder Wertpapieraufsichtsbehörde in den kanadischen Provinzen einen vorläufigen Kurzprospekt (der „Basisprospekt“) eingereicht. Nach Erhalt des Empfangsbescheids für den endgültigen Basisprospekt („endgültiger Prospekt“) wird das Unternehmen so bald wie möglich einen Prospektnachtrag zum endgültigen Prospekt („Prospektnachtrag“) einreichen, der die Ausgabe der bei Ausübung der Special Warrants auszugebenden Einheiten regelt.