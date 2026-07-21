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    GEA Group: Q2 2026 vorl. Zahlen übertreffen Erwartungen; Guidance erhöht

    Starkes zweites Quartal 2026: Das Unternehmen übertrifft die Markterwartungen deutlich und hebt seine Jahresprognose für Wachstum, Profitabilität und Kapitalrendite an.

    GEA Group: Q2 2026 vorl. Zahlen übertreffen Erwartungen; Guidance erhöht
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
    • Q2 2026: Auftragseingang 1,49 Mrd. €, Umsatz 1,44 Mrd. €, organisches Umsatzwachstum 11,0% (VARA-Konsensus 6,3%).
    • Q2 2026: EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 250 Mio. €, EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand 17,4% (VARA-Konsensus 16,9%).
    • Guidance 2026: Organisches Umsatzwachstum jetzt 6,0–8,0% (bisher 5,0–7,0%).
    • Guidance 2026: EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand jetzt 17,0–17,4% (bisher 16,6–17,2%).
    • Guidance 2026: ROCE jetzt 36,0–40,0% (bisher 34,0–38,0%).
    • Grundlage: VARA-Konsensus vom 15. Juli 2026; Erläuterungen im Geschäftsbericht 2025, Seite 26.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht zum 30.Juni 2026, bei GEA Group ist am 10.08.2026.

    Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,81 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.065,00PKT (+1,43 %).


    GEA Group

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    ISIN:DE0006602006WKN:660200
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