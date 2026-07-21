GEA Group: Q2 2026 vorl. Zahlen übertreffen Erwartungen; Guidance erhöht
Starkes zweites Quartal 2026: Das Unternehmen übertrifft die Markterwartungen deutlich und hebt seine Jahresprognose für Wachstum, Profitabilität und Kapitalrendite an.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- Q2 2026: Auftragseingang 1,49 Mrd. €, Umsatz 1,44 Mrd. €, organisches Umsatzwachstum 11,0% (VARA-Konsensus 6,3%).
- Q2 2026: EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 250 Mio. €, EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand 17,4% (VARA-Konsensus 16,9%).
- Guidance 2026: Organisches Umsatzwachstum jetzt 6,0–8,0% (bisher 5,0–7,0%).
- Guidance 2026: EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand jetzt 17,0–17,4% (bisher 16,6–17,2%).
- Guidance 2026: ROCE jetzt 36,0–40,0% (bisher 34,0–38,0%).
- Grundlage: VARA-Konsensus vom 15. Juli 2026; Erläuterungen im Geschäftsbericht 2025, Seite 26.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht zum 30.Juni 2026, bei GEA Group ist am 10.08.2026.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 60,45EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,81 % im
Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.065,00PKT (+1,43 %).
+3,24 %
+3,68 %
-0,38 %
-5,08 %
-0,29 %
+56,49 %
+69,94 %
+29,43 %
+65,78 %
Exklusiv für wallstreetONLINE-Leser Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte