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    GEA Group AG: Q2 2026 prelims beat; FY26 guidance raised

    GEA’s preliminary Q2 2026 figures beat market expectations across orders, revenue and profitability, prompting the company to lift its full-year guidance.

    GEA Group AG: Q2 2026 prelims beat; FY26 guidance raised
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
    • Preliminary Q2 2026 results disclosed 21 July 2026 show GEA outperformed market expectations.
    • Q2 order intake: €1.49 billion (VARA consensus: €1.41 billion).
    • Q2 revenue: €1.44 billion (VARA consensus: €1.38 billion); organic revenue growth: 11.0% (VARA consensus: 6.3%).
    • EBITDA before restructuring expenses: €250 million (VARA consensus: €233 million); EBITDA margin: 17.4% (VARA consensus: 16.9%).
    • Fiscal year 2026 guidance raised to: organic revenue growth 6.0–8.0% (previously 5.0–7.0%); EBITDA margin before restructuring 17.0–17.4% (previously 16.6–17.2%); ROCE 36.0–40.0% (previously 34.0–38.0%).
    • VARA consensus referenced as of 15 July 2026; announcement released via EQS News (company responsible for content).

    The next important date, Half-year report as of 30 June 2026 (Alternative: "Semi-annual report as of June 30, 2026."), at GEA Group is on 10.08.2026.

    The price of GEA Group at the time of the news was 60,83EUR and was up +2,44 % compared with the previous day.
    At this time, the index DAX was at 25.065,00PKT (+1,43 %).


    GEA Group

    +3,20 %
    +3,68 %
    -0,38 %
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    +56,49 %
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    +29,43 %
    +65,71 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200
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