GEA Group: Starkes Q2 treibt Guidance für 2026 nach oben
Starkes zweites Quartal 2026: Deutliches organisches Wachstum, hohe Profitabilität und angehobene Jahresprognose unterstreichen die erfolgreiche Geschäftsentwicklung.
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
- Q2 2026: Auftragseingang 1,49 Mrd. €, organisches Wachstum +15,4%
- Q2 2026: Umsatz 1,44 Mrd. €, organisches Wachstum +11,0%
- Q2 2026: EBITDA vor Restrukturierungsaufwand 250 Mio. €, EBITDA-Marge 17,4%
- ROCE im Q2 2026: 36,8%
- Guidance für Gesamtjahr 2026 erhöht: organisches Umsatzwachstum 6,0–8%, EBITDA-Marge 17,0–17,4%, ROCE 36,0–40,0%
- Halbjahresfinanzbericht wird am 10. August 2026 veröffentlicht
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht zum 30.Juni 2026, bei GEA Group ist am 10.08.2026.
Der Kurs von GEA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 61,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,24 % im
Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.065,00PKT (+1,43 %).
+3,20 %
+3,68 %
-0,38 %
-5,08 %
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+56,49 %
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