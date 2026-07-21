Gea erhöht Jahresprognose - Quartal erfolgreicher als gedacht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 61,28 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +3,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,90 %.

Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,86 Mrd..

GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -0,95 %/+22,16 % bedeutet.