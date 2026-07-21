Gea erhöht Jahresprognose - Quartal erfolgreicher als gedacht
- Gea erhöht organische Umsatzprognose auf 6–8 Prozent
- Ebitda-Marge vor Restrukturierung bei 17,0–17,4
- Q2 Umsatz +10 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Gea blickt nach einem überraschend erfolgreichen Quartal optimistischer auf das laufende Geschäftsjahr. 2026 werde das organische Umsatzwachstum bei sechs bis acht Prozent liegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. Bisher war Gea von fünf bis sieben Prozent ausgegangen. Die Ebitda-Marge (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Restrukturierungsaufwand soll bei 17,0-17,4 statt wie bisher bei 16,6 bis 17,2 Prozent liegen.
Im zweiten Quartal war der Umsatz den Angaben zufolge um zehn Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,44 Milliarden Euro gestiegen. Die im Auftrag des Unternehmens befragten Analysten waren von 1,38 Milliarden Euro ausgegangen. Das Ebitda vor Restrukturierungsaufwand legte um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro (Experten: 233) zu. Die entsprechende Marge stieg von 16,5 auf 17,4 (Experten: 16,9) Prozent./he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GEA Group Aktie
Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 61,28 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GEA Group Aktie um +3,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,90 %.
Die Marktkapitalisierung von GEA Group bezifferte sich zuletzt auf 9,86 Mrd..
GEA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der GEA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 74,00EUR was eine Bandbreite von -0,95 %/+22,16 % bedeutet.
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