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    Ihre wichtigsten Termine

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    Frische Q2-Zahlen von: Alphabet, Tesla, Southwest Airlines, IBM & Philip Morris

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Frische Q2-Zahlen von: Alphabet, Tesla, Southwest Airlines, IBM & Philip Morris
    Foto: Dall-E

    Untermehmenstermine

    06:45 Uhr, Norwegen: Equinor, Q2-Zahlen
    06:50 Uhr, Spanien: Banco Santander, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: VAT, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Lonza, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Spanien: Santander, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Italien: UniCredit, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Alstom, Q1-Umsatz
    07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen
    09:00 Uhr, Spanien: Iberdrola, Halbjahreszahlen
    11:30 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Hauptversammlung
    12:30 Uhr, USA: AT&T, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: CME Group, Q2-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Philip Morris, Q2-Zahlen
    17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q2-Zahlen
    18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q2-Umsatz
    18:30 Uhr, Frankreich: Valeo, Halbjahreszahlen
    19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: IBM, Q2-Zahlen
    22:00 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Tesla, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Alphabet, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 6/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 6/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 6/26
    09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 6/26
    16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 6/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 22.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    01:50JapanJPNAdjusted Merchandise Trade Balance
    01:50JapanJPNImporte (Jahr)
    01:50JapanJPNExporte (Jahr)
    01:50JapanJPNGesamtwarenhandelsbilanz
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRKern-Verbraucherpreisindex (Jahr)
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (YoY)
    08:00GroßbritannienGBRErzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a
    08:00GroßbritannienGBRRetail Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRConsumer Price Index (MoM)
    08:00GroßbritannienGBRVerbraucherpreisindex (Jahr)
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    Webinare

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