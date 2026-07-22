Ihre wichtigsten Termine
Frische Q2-Zahlen von: Alphabet, Tesla, Southwest Airlines, IBM & Philip Morris
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
06:45 Uhr, Norwegen: Equinor, Q2-Zahlen
06:50 Uhr, Spanien: Banco Santander, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: VAT, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Lonza, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Spanien: Santander, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Akzo Nobel, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Norwegen: Norsk Hydro, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Italien: UniCredit, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Alstom, Q1-Umsatz
07:30 Uhr, Niederlande: KPN, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Schweden: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen
09:00 Uhr, Spanien: Iberdrola, Halbjahreszahlen
11:30 Uhr, Großbritannien: Tate & Lyle, Hauptversammlung
12:30 Uhr, USA: AT&T, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: GE Vernova, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: CME Group, Q2-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Philip Morris, Q2-Zahlen
17:45 Uhr, Schweiz: Temenos Group, Q2-Zahlen
18:00 Uhr, Deutschland: Flatexdegiro, Q2-Umsatz
18:30 Uhr, Frankreich: Valeo, Halbjahreszahlen
19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: IBM, Q2-Zahlen
22:00 Uhr, USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Tesla, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Alphabet, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Handelsbilanz 6/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 6/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 6/26
09:30 Uhr, Polen: Einzelhandelsumsatz 6/26
16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 Uhr, Russland: Industrieproduktion 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 22.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN Adjusted Merchandise Trade Balance 01:50 JPN Importe (Jahr) 01:50 JPN Exporte (Jahr) 01:50 JPN Gesamtwarenhandelsbilanz 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Monat) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Kernrate Output n.s.a. (Jahr) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output n.s.a (Jahr) 08:00 GBR Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Retail Price Index (YoY) 08:00 GBR Erzeugerpreisindex - Output (Monat) n.s.a 08:00 GBR Retail Price Index (MoM) 08:00 GBR Consumer Price Index (MoM) 08:00 GBR Verbraucherpreisindex (Jahr)
Webinare
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|08:25
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|WH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
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