Wadephul in Abuja - Internationale Sicherheit und Ordnung im Zentrum

ABUJA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Mittwoch seine Afrikareise in der nigerianischen Hauptstadt Abuja fort. Auf der Tagesordnung des CDU-Politikers steht zunächst ein Gespräch mit dem Präsidenten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, Omar Alieu Touray. Im Anschluss wollte Wadephul auch seine nigerianische Kollegin Bianca Odumegwu-Ojukwu zu einem Meinungsaustausch treffen.

Nigeria ist mit mehr als 240 Millionen Einwohnern Afrikas bevölkerungsreichster Staat und eine seiner größten Volkswirtschaften. Präsident Bola Tinubu (74), der Anfang 2027 seine Wiederwahl anstrebt, muss eine schwere Sicherheitskrise mit Tausenden Toten im Jahr und eine schwierige Wirtschaftslage mit Inflation und großer Armut bewältigen.