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    Wadephul in Abuja - Internationale Sicherheit und Ordnung im Zentrum

    Für Sie zusammengefasst
    • Johann Wadephul setzt Afrikareise in Abuja fort
    • Treffen mit ECOWAS Chef und nigerianischer Kollegin
    • Nigeria größter Ölproduzent mit Armut und Auswanderung
    Wadephul in Abuja - Internationale Sicherheit und Ordnung im Zentrum
    Foto: Jan Woitas - dpa

    ABUJA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Mittwoch seine Afrikareise in der nigerianischen Hauptstadt Abuja fort. Auf der Tagesordnung des CDU-Politikers steht zunächst ein Gespräch mit dem Präsidenten der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, Omar Alieu Touray. Im Anschluss wollte Wadephul auch seine nigerianische Kollegin Bianca Odumegwu-Ojukwu zu einem Meinungsaustausch treffen.

    Nigeria ist mit mehr als 240 Millionen Einwohnern Afrikas bevölkerungsreichster Staat und eine seiner größten Volkswirtschaften. Präsident Bola Tinubu (74), der Anfang 2027 seine Wiederwahl anstrebt, muss eine schwere Sicherheitskrise mit Tausenden Toten im Jahr und eine schwierige Wirtschaftslage mit Inflation und großer Armut bewältigen.

    Größter Ölproduzent Afrikas - dennoch kämpfen viele mit Armut

    Nigeria ist Afrikas größter Ölproduzent und lebt zu einem großen Teil durch Einnahmen aus dem Export von Rohöl. Dennoch kämpfen viele Menschen mit Armut, hoher Inflation und einer schwachen Infrastruktur. Viele Nigerianer suchen ihr Glück in anderen Landesteilen oder im Ausland. Einer repräsentativen Umfrage von 2024 zufolge haben mehr als die Hälfte aller Nigerianer über Auswanderung nachgedacht.

    Das westafrikanische Land ist etwa zweieinhalbmal so groß wie Deutschland und geprägt von großen regionalen Unterschieden. Es reicht von der Wirtschaftsmetropole Lagos und dem ölreichen Niger-Delta im tropischen Süden bis in den trockenen Norden der Sahelzone, wo Wüstenbildung, steigende Temperaturen und Gewalt die Entwicklung vieler Regionen bremsen./bk/DP/he





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