Gericht in New York befasst sich mit Fall Maduro

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein halbes Jahr nach der Festnahme des abgesetzten venezolanischen Staatschefs setzt ein Gericht in New York am Mittwoch die Vorverhandlung zu einem Prozess gegen Nicolás Maduro fort. Die Sitzung soll laut dem Gericht um 12.00 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) beginnen. Ob Maduro und seine Mitangeklagte Ehefrau Cilia Flores persönlich teilnehmen, war zunächst noch offen.

Maduro hatte sein Land an der Spitze einer sozialistischen Regierung über Jahre autoritär geführt. Anfang des Jahres waren er und seine Ehefrau in der venezolanischen Hauptstadt Caracas in einer umstrittenen Aktion von US-Spezialkräften gefangen genommen worden. Die USA haben Maduro unter anderem wegen des Vorwurfs des "Drogenterrorismus" angeklagt. Er soll demnach sein Amt dazu genutzt haben, um den Schmuggel von Tausenden Tonnen Kokain in die USA zu ermöglichen. Dafür soll Maduro sich mit Drogenhändlern verbündet und selbst persönliche Vorteile daraus gezogen haben.

Bei einer Anhörung vor Gericht erklärten sich Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores für "nicht schuldig" und warfen im Gegenzug den Vereinigten Staaten vor, sie entführt zu haben. Maduro und seine Ehefrau sind seit der Festnahme in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn untergebracht.

In einer vorangegangenen Verhandlung etwa ging es um die Frage, wer die Verteidigungskosten des Ehepaares trägt. Während die Anwälte Maduros venezolanische Staatsgelder einsetzen wollten, stemmte sich die Staatsanwaltschaft dagegen. Das Gericht ließ die Entscheidung darüber damals zunächst offen./apo/DP/he



