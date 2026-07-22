🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsADTRAN Holdings AktievorwärtsNachrichten zu ADTRAN Holdings
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adtran Q2 2026: Revenue, Margin Miss; EPS Below Estimates

    ADTRAN’s latest preliminary Q2 figures reveal a revenue and earnings miss, as higher costs and project timing weigh on margins ahead of the final August release.

    Adtran Q2 2026: Revenue, Margin Miss; EPS Below Estimates
    Foto: adobe.stock.com
    • ADTRAN Holdings preliminary Q2 2026 revenue: $280.0–$282.0M, below prior guidance of $283.0–$303.0M.
    • Preliminary non-GAAP operating margin: 3.5%–4.0%, below the company’s guidance range of 5.0%–9.0%.
    • Preliminary non-GAAP EPS: $0.03–$0.05 (basic and diluted), below analyst consensus of $0.13.
    • Company attributes the shortfall to customer project timing and an elevated component and freight cost environment.
    • These are unaudited preliminary results subject to quarter‑end close and review; final results will be released after market close on Aug 3, 2026 (CT) / before market open Aug 4, 2026 (CET).
    • GAAP vs non‑GAAP detail: GAAP operating loss $(8.9)–$(11.2)M and operating margin (3.2%)–(4.0%); after adjustments (acquisition-related amortization, stock-based comp, deferred comp, one-time fees) non‑GAAP operating income is $9.9–$11.3M and non‑GAAP net income attributable is $1.5–$3.7M.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at ADTRAN Holdings is on 03.08.2026.


    ADTRAN Holdings

    +4,66 %
    -3,11 %
    -20,13 %
    -31,53 %
    +27,52 %
    +17,29 %
    -42,74 %
    -32,85 %
    -45,76 %
    ISIN:US00486H1059WKN:A3C7M6
    ADTRAN Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Adtran Q2 2026: Revenue, Margin Miss; EPS Below Estimates ADTRAN’s latest preliminary Q2 figures reveal a revenue and earnings miss, as higher costs and project timing weigh on margins ahead of the final August release.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     