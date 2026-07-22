Adtran Q2 2026: Revenue, Margin Miss; EPS Below Estimates
ADTRAN’s latest preliminary Q2 figures reveal a revenue and earnings miss, as higher costs and project timing weigh on margins ahead of the final August release.
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- ADTRAN Holdings preliminary Q2 2026 revenue: $280.0–$282.0M, below prior guidance of $283.0–$303.0M.
- Preliminary non-GAAP operating margin: 3.5%–4.0%, below the company’s guidance range of 5.0%–9.0%.
- Preliminary non-GAAP EPS: $0.03–$0.05 (basic and diluted), below analyst consensus of $0.13.
- Company attributes the shortfall to customer project timing and an elevated component and freight cost environment.
- These are unaudited preliminary results subject to quarter‑end close and review; final results will be released after market close on Aug 3, 2026 (CT) / before market open Aug 4, 2026 (CET).
- GAAP vs non‑GAAP detail: GAAP operating loss $(8.9)–$(11.2)M and operating margin (3.2%)–(4.0%); after adjustments (acquisition-related amortization, stock-based comp, deferred comp, one-time fees) non‑GAAP operating income is $9.9–$11.3M and non‑GAAP net income attributable is $1.5–$3.7M.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at ADTRAN Holdings is on 03.08.2026.
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