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    KORREKTUR/TAGESVORSCHAU

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    Termine am 22. Juli 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Quartals- und Halbjahreszahlen international
    • Konjunkturdaten wie Handelsbilanz und Verbraucherpreise
    • Sonstige Termine: Farnborough Airshow und Energiepaket
    KORREKTUR/TAGESVORSCHAU - Termine am 22. Juli 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Der Unicredit-Termin wurde gestrichen. Das Unternehmen legt erst am Donnerstag seine Quartalszahlen vor.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 22. Juli

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen
    06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: VAT, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: Lonza, Halbjahreszahlen
    07:00 ESP: Santander, Halbjahreszahlen
    07:00 NLD: Randstad, Q2-Zahlen
    07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen
    07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen
    07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz
    07:30 NLD: KPN, Q2-Zahlen
    08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen
    09:00 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen
    11:30 GBR: Tate & Lyle, Hauptversammlung
    12:30 USA: AT&T, Q2-Zahlen
    12:30 USA: GE Vernova, Q2-Zahlen
    13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen
    17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen
    18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz
    18:30 FRA: Valeo, Halbjahreszahlen
    19:00 DEU: Deutsche Börse, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen
    22:00 USA: IBM, Q2-Zahlen
    22:00 USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Tesla, Q2-Zahlen
    22:05 USA: Alphabet, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Intershop Communications, Q2-Zahlen
    FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 6/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 6/26
    09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 6/26
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Industrieproduktion 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:00 DEU: Destatis: Pkw-Dichte in Bund und Ländern sowie Pkw-Fahrleistung, Jahr 2026, Jahr 2024

    GBR: Farnborough Airshow vom 20. bis 24. Juli

    BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel

    PHL: Fortsetzung des Gipfeltreffens der Außenminister der Asean-Staaten Als internationale Gäste werden unter anderem die Außenminister der USA, Russlands und Chinas, Marco Rubio, Sergej Lawrow und Wang Yi, erwartet. °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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