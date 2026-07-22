Trump droht mit Zöllen auf Arznei-Generika ab Sommer 2028
- Trump droht Zölle an um Generika in die USA zu holen
- Ab Sommer 2028 100% Zoll auf Generika und später 200%
- Ziel Arzneimittelpreise senken und Produktion heimholen
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will mit der Androhung von neuen Zöllen Arzneimittelfirmen dazu drängen, Medikamente in den USA zu produzieren. Ab Sommer 2028 sollen zunächst für ein Jahr Sonderabgaben in Höhe von 100 Prozent auf sogenannten Generika fällig werden, danach soll der Wert auf 200 Prozent steigen, wie Trump auf der Plattform Truth Social ankündigte. Generika sind Medikamente, die Marken-Präparaten gleichen, aber meist deutlich günstiger sind.
Trump betonte in seinem Post auch, dass bis Sommer 2028 weiterhin keine Zölle für Generika erhoben würden. Diese Zeitspanne sollen Firmen nach seinem Willen dazu nutzen, um ihre Produktion von Generika in die USA zurückzuverlagern. Wer sich dagegen entscheide, Produktionsstätten in den USA zu errichten, werde bestraft, drohte Trump, ohne Einzelheiten zu nennen. Auf welche gesetzliche Grundlage er sich bei den angedrohten Zöllen berufen will, ließ der Republikaner in seinem Post ebenfalls offen.
Mit der neuen Drohung verschärft der US-Präsident den Druck auf Arzneimittelhersteller außerhalb der USA. Bereits im Frühjahr hatte Trump einen 100-Prozent-Zoll auf patentgeschützte Marken-Arzneimittel mit einem gestaffelten Start ab Ende Juli angekündigt. Dabei gibt es Ausnahmen, etwa bei speziellen Handelsabkommen oder wenn Firmen auch in den USA produzieren.
Trump will die vergleichsweise hohen Arzneimittelpreise in den USA drücken. Er wirft Herstellern vor, mit günstigerer Produktion im Ausland den Wettbewerb zulasten von US-Firmen zu verzerren. In den USA wird besonders kostenintensiv im Pharma-Bereich geforscht./rin/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 47,55 auf Lang & Schwarz (21. Juli 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um +0,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 146,55 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,6600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 294,57DKK. Von den letzten 7 Analysten der Novo Nordisk Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 332,00DKK was eine Bandbreite von +477,67 %/+667,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Eli Lilly - 858560 - US5324571083
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Eli Lilly. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.t-online.de/finanzen/boerse/ticker/aktien-im-fokus-novo-nordisk-und-eli-lilly-fallen-bericht-neue-konkurrenz/0DB88A000EABED51/
Ich bin aus sehr guten Gründen bei beiden Werten weiter drin.