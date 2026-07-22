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    Große Mehrheit hält Spahns Rücktritt für richtig

    Für Sie zusammengefasst
    • 80 Prozent halten Spahns Rücktritt für richtig
    • Spahn ließ Kind per Leihmutter in den USA
    • Debatte: 38% für Verbot, 26% lockern, 15% abschaffen
    Große Mehrheit hält Spahns Rücktritt für richtig
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland hält den Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) für richtig. In einer Befragung des Instituts YouGov gaben nur 8 Prozent an, dass der Rücktritt falsch sei. 12 Prozent machten keine Angabe oder wussten keine Antwort. Aber 80 Prozent erklärten, den Rücktritt von Jens Spahn für richtig zu halten.

    Spahn und sein Mann hatten am Mittwoch vergangener Woche bekanntgegeben, dass sie Eltern geworden sind. Eine Leihmutter in den USA brachte ihren Sohn Georg zur Welt. Damit umgingen die beiden ein in Deutschland geltendes Verbot, das Spahn in der CDU mitgetragen hat. In der Union brach ein Sturm der Empörung los, der am Samstag zu Spahns Rücktritt als Unionsfraktionschef führte.

    Beim Thema Leihmutterschaft sind die Bürger allerdings gespalten. 38 Prozent sprachen sich in der YouGov-Umfrage dafür aus, das Verbot in Deutschland beizubehalten. 26 Prozent erklärten, dass das Verbot gelockert werden sollte. Weitere 15 Prozent sind für eine Abschaffung des Verbots. 20 Prozent machten keine Angabe oder wussten keine Antwort. Befragt wurden am 21. Juli 2.684 Erwachsene. Die Ergebnisse der beiden YouGov-Fragen wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren./bg/DP/zb






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