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    Lonza Delivers Strong H1 2026 Across Platforms, Upgrades and Margin Outlook

    Lonza enters 2026 with accelerating growth, stronger margins and cash flow, upgraded guidance, and a sharper CDMO focus backed by targeted capacity expansion.

    Lonza Delivers Strong H1 2026 Across Platforms, Upgrades and Margin Outlook
    Foto: adobe.stock.com
    • H1 2026 sales CHF 3.4 billion, reflecting +16.0% CER growth (+11.2% AER).
    • CORE EBITDA CHF 1.2 billion with margin expanding to 34.8% (+4.4 percentage points vs H1 2025).
    • Free cash flow improved to CHF 0.4 billion (driven by higher earnings and lower CapEx); H1 CapEx was CHF 0.5 billion (15.7% of sales).
    • Upgraded 2026 guidance: full-year CORE EBITDA margin expected 33–34% (previously >32%) with confirmed CER sales growth of 11–12%; FX headwind of ~‑2 to ‑3% on sales assumed.
    • Continued strategic capacity build-out: Visp mammalian asset began commercial ops in H1 2026; expansions announced for ADC payload‑linker (Visp) and an additional aseptic ADC filling line in Stein (operational ~2030), plus added small‑molecule capabilities.
    • CHI business divestment expected before year‑end 2026; Lonza will return CHF 500 million to shareholders via an expedited share buyback and sharpen focus on becoming a pure‑play CDMO.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Lonza Group is on 22.07.2026.


    Lonza Group

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    ISIN:CH0013841017WKN:928619
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