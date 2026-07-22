Lonza: Starkes Halbjahr 2026 über alle Geschäftsfelder; Margenausblick steigt
Lonza startet 2026 mit starkem Wachstum, höherer Profitabilität und verbessertem Cashflow – getragen von hoher Nachfrage, strategischen Partnerschaften und fokussierter One-Lonza-Strategie.
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- Umsatz im ersten Halbjahr 2026: CHF 3,4 Milliarden; Umsatzwachstum in kWk von +16,0% (tWk +11,2%).
- Kern-EBITDA-Marge gestiegen auf 34,8% (+4,4 Prozentpunkte); Kern-EBITDA CHF 1,2 Milliarden.
- Free Cash Flow (FCF) verbessert auf CHF 0,4 Milliarden (+0,3 Milliarden gegenüber H1 2025).
- Anhaltend starke Nachfrage über Technologien und Regionen hinweg; Ausbau einer strategischen Zusammenarbeit mit einem führenden US-Biopharma-Unternehmen; Erweiterung der aseptischen ADC-Drug-Product-Kapazitäten in Stein (CH) durch eine langfristige Kundenvereinbarung.
- Ausblick 2026 erhöht: Kern-EBITDA-Marge 33-34% (zuvor über 32%); Umsatzwachstum in kWk 11-12%; negativer Währungseinfluss ca. -2% bis -3% im Jahr 2026 (Natural Hedge).
- One-Lonza-Strategie: Veräußerung des CHI-Geschäfts; nach Abschluss voraussichtlich Ende 2026 CHF 500 Mio überschüssiges Kapital über ein beschleunigtes Aktienrückkaufprogramm an Aktionäre zurückführen; stärkt die finanzielle Flexibilität.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lonza Group ist am 22.07.2026.
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